CHP 94. kuruluş yıldönümünü kutladı

kuruluş yıl dönümünü kutladı. İlçe Başkanı İsmail Şahin CHP’nin tesadüfen kurulan bir parti olmadığını Türkiye’yi kuran iradenin partiyi kurduğunu söyledi.

CHP Akhisar İlçe Teşkilatının parti lokalinde toplanan partililer kuruluşlarının 94. yılını kutladı. CHP’liler, Parti Lokalinden saat 10.45’te Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi, 17 Sokak, Sevgi Yolu 1. Nakliye Caddesi ve 15 sokak güzergahından, Milli Egemenlik Meydanındaki Atatürk Anıtına kadar kortej eşliğinde yürüdü. CHP İlçe Başkanı İsmail Şahin, Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu vatanı, bu toprakları bize vatan yapan kurucu irade 94 yıl önce de Cumhuriyet Halk Partisini kurmuşlardır. CHP tesadüfen kurulan bir parti değildir. 6 ilkesini incelediğiniz zaman orada bugünkü ülkemizin ne duruma düştüğünün, orada sorunun ne olduğunu görüyoruz. Biz bugün 94. Cumhuriyet Halk Partisi’nin gününü kutlarken 6 okun ve CHP’nin kıymetini bilmek mecburiyetindeyiz. Bu toprakları vatan yapan CHP’nin kurucu kadrosudur. Bunu herkesin bilmesi gerekir. Burada vatan diye göğsümüzü gere gere geziyorsak o İstiklal Savaşı’nı kazanan, o iradeyi koyan başta Mustafa Kemal Atatürk, dahi adamın sayesinde burayı vatan yapmışızdır. Bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Kuruluşumuzun 94. yıldönümü kutlu olsun" dedi.

Törenden sonra CHP Parti lokalinde İlçe Başkanı İsmail Şahin ve yönetim kurulu üyeleri pasta keserek kuruluş yıldönümlerini kutladı.