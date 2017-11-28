CHP Alaşehir Gençlik Kolları ikinci kez Kaya’ya emanet

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alaşehir İlçe Örgütünde, ilçe gençlik kolları kongresi gerçekleştirildi. Seçimlere tek listeyle giren Veli Kaya, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. CHP ilçe lokalinde gerçekleştirilen kongreye, CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Gülşah Durbay, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

CHP Alaşehir İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz kongrede yaptığı konuşmasında teşkilat içerisindeki uyum ve birlikteliğe vurgu yaparak, "CHP Alaşehir İlçe Teşkilatı olarak kadın kolları, gençlik kollarımız ve ana kademe yönetimimiz ile yıllardır birlik, beraberlik ve uyum içinde çalışıyoruz. Bu güçlü ve kopmaz birlikteliğimiz bizlere çok zaferler kazandıracaktır" dedi.

Kullanılan oylar neticesinde 35 oy alarak yeniden Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Kaya ise yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi: "2 yıl boyunca büyük bir onur ve gururla yürütmüş olduğum başkanlık görevini sizlerden aldığım destek ile bir iki yıl daha yapmak için yetki aldım. Katılım sağlayarak parti binamızı doldurup taşıran siz değerli partililerimize teşekkür ediyorum. Bu birliktelik bizlere, referandumda kazanmış olduğumuz başarıların üstünde başarı sağlayacaktır. Belediye seçimlerinde Alaşehir Belediyesini alacağız. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi."

CHP Alaşehir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Veli Kaya’nın oluşturduğu yeni yönetim kurulu listesinde; Onur Korkmaz, Elif Şimşek, Nazlıcan Ertem, Abdullah Çelebi, Yiğit Uysal, Fırat Yılmaz, Taylan Özgür, Arif Kılınç, Mehmet Can, Kıvanç Keskin, Ahmet Turcan, Mesut Dikbacak, Himmet Eğrilmez, Ahmet Akkoyun ve İsmail Akgün isimleri yer aldı.