CHP Filistin için meydanlara indi

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda ABD ve İsrail’i sert bir dille kınayan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, “Filistin ile sonuna kadar dayanışma içindeyiz. Filistin’de öldürülen, katledilen kardeşlerimiz için, Müslüman dostlarımız, kardeşlerimiz için acı çekiyoruz. Bunu şiddetle kınıyoruz” dedi.

ABD’nin Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasının ardından başlayan olaylarda sivil Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail’e tepkiler devam ediyor. CHP de bugün meydanlara inerek yaşanan katliamları kınadı.

1948 yılında İsrail Devleti’nin kurulmasının ardından Ortadoğu’nun en büyük sorunlarından biri olan Filistin sorununun başladığına dikkat çeken CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, “Filistin sorununda bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı olarak, her zaman ezilen, katliama uğrayan kardeşlerimizin yanında yer aldık. Bugün 63 Filistinli kardeşimizin, mazlum insanımızın, dünyanın en büyük terör devleti olan Siyonist İsrail tarafından katledilmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Yüreğimiz Filistinli kardeşlerimizle” diye konuştu.

Türkiye’de ilk defa Filistin sorununu gündeme getirenlerin solcular ve sosyal demokratlar olduğunu kaydeden Balaban, "Filistin davası gündeme ilk getiren Deniz Gezmiş ve arkadaşları olmuştur. Deniz Gezmiş ve arkadaşları 1969 yılının Haziran ayında Filistin’e giderek, Filistin kamplarında İsrail’e karşı savaşmıştır. Yine birçok devrimci, sosyal demokrat, Cumhuriyet Halk Partili genç Filistin’de İsrail’e karşı mücadele etmiş, Bora Gezen, Kerim Öztürk gibi insanlarımız orada şehit olmuştur. Bizler CHP olarak savaş meydanlarında kurulmuş bir parti olarak, Kuvay-ı Milliye’nin devamı olarak antiemperyalist çizgiyi tüm dünyaya tescil ederek, bu partinin onuru olarak Filistin’le sonuna kadar dayanışma içindeyiz. Filistin’de öldürülen, katledilen kardeşlerimiz için, Müslüman dostlarımız, kardeşlerimiz için acı çekiyoruz. Bunu şiddetle kınıyoruz. Her zaman da Siyonizmin karşısında olduk, her zaman da Amerikan emperyalizminin karşısında olduk. CHP’nin iktidarında sırf Türkiye’ye değil Ortadoğu’ya da barışı getireceğiz. Çünkü bizim yolumuz Atatürk’ün yoludur. Yurtta barış dünyada barış ve Atatürk’ün söylediği ’Bağımsızlık benim karakterimdir, tam bağımsız Türkiye yoludur’ bu anlamda tekrar çok üzüntülüyüz. Filistinli kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz, yaralananlara geçmiş olsun diyoruz. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiası, tüm yurtseverler, tüm sosyal demokratlar Filistin’le birlikte olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması partililerin alkışlarıyla sona erdi.