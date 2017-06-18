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18 Haziran 2017 13:33

CHP İzmir Teşkilatından Manisa’da "Adalet Yürüyüşü"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Teşkilatı tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek için başlatılan "Adalet Yürüyüşü"ne Manisa’da devam edildi.

CHP İzmir Teşkilatından Manisa’da

18 Haziran 2017 13:33


CHP İzmir İl Teşkilatı, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezasına mahkum olup tutuklanmasının ardından başlattığı "Adalet Yürüyüşü"ne destek verdi. İzmir’de başlatılan yürüyüşe Manisa’da devam edildi. İzmir’den araçlarla gelen CHP’li grup Manisa girişinde karşılandıktan sonra Sultan Camii önünde toplanıldı. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP Manisa İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıklarının da katılımıyla grup yürüyerek Manisa 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’na ulaştı. Burada CHP’li grup adına CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ve CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından 15 dakika oturma eylemi yapan grup, buradan Manisa 19 Mayıs Stadyumu’na kadar yürüdü. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş olaysız şekilde sona ererken, CHP’li grubun il ve ilçelerde düzenleyecekleri yürüyüşlerin ardından Gebze’de Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na katılacakları öğrenildi.


CHP’li grubun Manisa’daki yürüyüşüne CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Parti Meclis Üyesi Mustafa Moroğlu, Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, Manisa İl Başkanı Halil Tokul, ilçe teşkilatları ve yaklaşık 400 partili katıldı.




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