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06 Ocak 2017 15:18

CHP Kula’dan Kaymakam Güven’e ziyaret

CHP Kula’dan Kaymakam Güven’e ziyaret

06 Ocak 2017 15:18

CHP Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga; CHP Kadın Kolları Başkanı Esen Çınar ve yönetim ile birlikte Kula Kaymakamı Osman Güven’i ziyaret etti.

Kula Kaymakamı Osman Güven, CHP Kula İlçe Örgütü’ne ziyaretten dolayı teşekkür ederek, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirtti. Güven, Kula’nın her yönü ile güzel bir ilçe olduğunu ve burada yaşayanların birbirleri ile dostluk çerçevesinde oluşan bağlarının örnek teşkil ettiğini söyledi. CHP Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga da, kaymakamların bir ilçe için çok önemli olduğunu belirterek, “İlçemizin dünden bu güne gelişmişliğe açılan bir yapısı var. Bunu ileri taşımak için çabalayacağız. Salt bir siyasi parti adına değil, bu ilçede yaşayan vatandaşlar olarak da ilçemiz için yapılan her güzel girişimi destekleyeceğiz. Eksik ve yanlışları ise gündeme taşıyacağız. Çünkü biz yaşadığımız bu toprakları çok seviyoruz ve bu topraklarda yaşayanlarında mutlu olmasını hedefliyoruz” dedi.



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