CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimleri kapsamında Manisa’nın Akhisar ilçesini ziyaret etti. Bir otelde iş dünyası, esnaf muhtar ve sivil tolum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, seçimler için hem CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye hem de CHP’ye destek istedi.

24 Haziran’da mutlaka oy kullanılması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "İki eliniz kanda olsa mutlaka sandığa gidip oyunuzu kullanın. Çocuklarınız, bayrağınız, Türkiye’nin geleceği için oy kullanın. Komşum geldi, ziyarete gideceğiz bunları bırakın. Türkiye’nin geleceğinden, huzurundan önemli başka bir şey yoktur. İkinci isteğim, demokrasiden, kadın erkek eşitliğinden yana, herkesin kazandığı kimsenin kaybetmediği bir cumhurbaşkanından yana oy kullanın. Yani Muharrem İnce’ye evet diyin. Çalışan birisi, özverili birisi ve bir öğretmen Yetiştirdiği binlerce öğrenci var. Kimisi üniversitede hoca kimisi asker. Hayatını bu ülkenin geleceğine adamış biri. Başka bir şey daha var. Diplomadan önemli önce insan olmak gerekli. İnsan olmak aklı kullanmaktır. Ne diyor Kur’an-ı Kerim’de Yüce Tanrımız; Aklınızı kullanmıyor musunuz? Ortak aklı inkar etmek kadar başka birey yoktur, insan olmak orada başlar. İnsan hata yapar, diğer canlılar hata yapar diyemezsiniz. O yüzden aklımızı kullanacağız. Ben size boşuna Muharrem İnce’ye oy verin demiyorum. Çünkü Muharrem İnce bütün vatandaşlara eşit uzaklıkta olan tek cumhurbaşkanı adayıdır. Göğsündeki CHP rozetini çıkarıp bana emanet etti, ben dedi 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım dedi. ‘Tarafsız olacağım, kimseyi ötekileştimeyeceğim’ dedi. Onun tek güvendiği bu ülkenin aydınlık insanları. Demokrasiden yana olan herkese tek arzum var; sandığa gidin, Sayın Muharrem İnce’ye evet mührünü basın ve evinize gidin. Öz güvenle basın" diye konuştu.

"Eskiye değil daha güçlü parlamenter sistem inşa etmek istiyoruz"

Milletvekili seçimleri için de destek isteyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Parlemantonun vesayet altında olmaması, güçlü olması lazım. Demokrasiden yana güçlerin ağırlıklı olması lazım. Her bir milletvekilinin hak, hukuk ve adaletten yana olması lazım. Birinci mührü Muharrem İnce’ye, ikinci mührümüzü Cumhuriyet Halk Partisi’ne basacağız. Sayın İnce de bende demokratik bir parlamenter sistem inşa edeceğimize, tek adam rejimine son vereceğimizi, bir dikta yönetimin Türkiye’ye ağır olacağını her seferinde dile getirdik. Demokratik parlamenter sistem deyince siz eski rejime mi dönmek istiyorsunuz diyorlar. Hayır, eski rejimi en sert eleştiren biz. Nasıl bir sitem inşa edeceğiz. Birincisi; cumhurbaşkanı tarafsız olacak, bir partinin genel başkanı olmayacak. Bugün bir hakim, savcı istifa edip milletvekili olabilir. Ama seçilmezse görevine dönemiyor. Çünkü siyasi kimliği ortaya çıkıyor ve artık adil olamaz. Bir partinin genel başkanı hakim tayin ederse o ülkede yargı bağımsızlığından söz edemeyiz. İkincisi seçim yasasının değişmesi. Cinsiyet kotası yoktur, yurt dışı seçim yoktur adalet yoktur. Bu yasa lider suntası yaratıyor. Bakan geliyor, karşıda iktidar parti milletvekilleri oturuyor, kanunu okumamışlar. Hepsi bakıyor bakan el kaldırınca el kaldırıyor, indirince indiriyor. Ne olması lazım; lider suntasının kalkması lazım. Neden el kaldırıyor el kaldırmazsam bir dahaki seçimde beni milletvekili yapmaz. Bunun değiştirilmesi lazım, ön seçim olması lazım. Demokrasi bu kadar güzel bir şeydir. Yurt dışı seçim çevresi niye yok. Yurt dışındaki oy kullananların hiçbir milletvekili olamıyor, bizim istediğimiz demokrasi sistemde onlar da milletvekili olabilecek. Artı kadın erkek eşitliği diyoruz. Bir bakıyoruz erkekler var kadınlar yine yok. Seçim kanuna cinsiyet kotası gelmesi lazım. Bizim tüzüğümüze var, ama partileri bağlamıyor. Seçim kanunun bu bağlamda değişirse demokrasi görüntümüz tüm dünyada yankı bulur. Eskiye değil daha güçlü parlamenter sistem inşa etmek istiyoruz.”

"Bütün annelere sesleniyorum, çocuklarının vebali onların boynuna"

Eğitim sistemini eleştiren Kılıçdaroğlu, parti ayrımı olmadan bütün annelere seslenerek, "16 yıldır iktidardalar, geldikleri sonu. Bizim çocukların çoğu niteliksiz okullara gidiyor. Bütün annelere sesleniyorum, çocuklarının vebali onların boynuna. Gidecekler sandığa kendi çocuklarını niteliksiz okula gönderen bu düzeni değiştirmek için CHP’ye ve Muharrem İnce’ye oy verecekler. Eğitim sistemini allak bullak ettiler. Anne hangi okula gönderecek, hangi sınava girecek çocuk belli değil. 16 yılda 14 kez eğitim sistemi değişti, akıl var mantık var. Bunları değiştireceğiz. Eğitimde güçlü hamle yapacağız" ifadelerini kullandı.

Tarımda verimin artırılması gerektiğini ve bunun için adımlar atacaklarını, mazotu da çiftçiye indirimli vereceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "İster gitsin ister gitmesin, ister çatlasınlar ister patlasınlar, vallahi de billahi de çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğiz" dedi.

"Size bir sır vereceğim”

Türkiye’deki çiftçiye destek verilmediğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Size bir sır vereceğim. Türkiye Cumhuriyeti’nin Tarım Bakanı Fransız tarımına katkı yaptığı için şovalye nişanı aldı. Vallahi de doğru. Türkiye’nin tarım bakanı Fransız tarımına yaptığı katkıdan dolayı nişan alıyor. Bir de utanmadan sıkılmadan nişan aldı diye bakanlığın internet sitesine koydular. Ne nişanı hangi nişan. Kendisini yakıyor, beyefendinin yaptığına bakın. O nedenle sandığa giderken hepimizin düşünmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Ortadoğu Barış Teşkilatı kuracağız”

Ortadoğu’da huzuru getireceklerinin altını çizen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ortadoğu’da kan akıyor, Müslümanlar birbirini öldürüyor Bazen Amerikalı bazen Rusların silahıyla. Ölenler Müslümanlar. Bizim akrabalarımız orada da. Kürtler var, ezidiler var burada da. Kız alıp veriyorlar. Akrabayız biz onlarla. Ortadoğu’da niye kavga? Biz ayın 24’ünde oy kullanır, Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanlığına seçerseniz ilk yapacağımız ilk iş Ortadoğu’da barışı sağlamak. Ortadoğu Barış Teşkilatı’nı kuracağız. Ülkelerin devlet başkanlarını toplayacağız. Biz onları yaptığı gibi yalvarmayacağız. Beyefendi geliyor içeri faizci, tefeci diyor. Yurt dışından el pençe divan ne olursunuz para verin. 240 milyar dolar para verin diyor, sıkıştılar. Adam demorkasi yok diyor, faizi yükselt diyor. Faizi yükseltti lira değer kazandı, sonra kaybetti. Merkez Bankası sürekli faiz yükseltiyor. Londra’daki bir avuç tefeciye 151 milyar dolar ödediler. Bir de diyorlar ki faize karşıyız. Kimin parası, hepimizin parası. İçeriye ödedikleri faiz 687 milyar. Diyor ki ‘Eyy Kılıçdaroğlu, ben de buyurun’ diyorum. Parayı nereden bulacaksın. Ben senin gibi savurmam, kul hakkı yemem. Ben her vatandaşın ödediği verginin hesabını vatandaşa veririm" diye konuştu.

Son 14 yılda 2 trilyon 94 milyar dolar harcandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu parayla ne yaptılar? Bir Keban mı Atatürk Barajı mı yaptılar. Bir Telekom mu kurdular. Her şeyi savurdular. Dünyada işsizlik bizde var, çiftçi memnun değil, emekli memnun değil, sanayici memnun değil. Tefecilere gitti, yandaşlara verdiler. Sandığa giderken bunları düşünün" ifadelerini kullandı.

Kılıdçaroğlu, KHK ile üniversiteden atılan hocaları görevlerine geri iade edeceklerini de sözlerine ekledi.

Saruhanlı’da da mini miting yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akhisar’ın öncesinde ise yol üzerindeki Saruhanlı ilçesinde durdu. Burada mini bir miting yapan Kılıçdaroğlu, vatandaşlara seslenerek, "Seçimler sıradan bir seçim değil iki tercih yapacaksınız. Ya demokrasiden yana oy kullanacaksınız ya da dikta rejiminden yana oy kullanacaksınız. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Demokrasiden yanayız. Tek adam rejimi istemiyoruz. Bunun için 15 milletvekilimizi göndermemiz, millet ittifakını kurmamız demokrasiyi savunmamızdan kaynaklanıyor. Birlikte güzel ülkemizi cennete dönüştürmek istiyoruz. Bütün kardeşlerime açık ve net çağrı yapıyorum; 24 Haziran’da sandığa gideceğiz. Dürüst, namuslu ahlaklı bir adayımız var. Adı Muharrem İnce. güçlü bir insan, başarılı bir insan hayatını bu ülkeye adamış bir insan eski bir öğretmen. Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğu Millet İttifakı’nın parlamentoda çoğunluk olduğu ülkede huzur ve barışı vaat ediyorum. Bu bölgenin tarım yoğunluklu olduğunu biliyorum, çiftçi memur hayatından memnun değil. O zaman kim memnun bir tek sınıf var rantiye sınıfı faizle gelir elde edene ’dur’ demenin zamanıdır. Alın teriyle kazanmanın zamanıdır. Dolar yükseldi diyorlar dolar yerinde duruyor. Lira değerini kaybediyor. Önümüzdeki bir yıl içinde 240 milyar dolar faiz ödeyecekler. Faizlerin bedellerini hep birlikte ödeyeceğiz. Benim size sözüm. Muharrem İnce’nin sözü mazotu düşüreceğiz. Bin 500 liradan aşağı emekli maaşı olmayacak. Taşeron işçilerin kadroya alacağız bu ülkede para var. Verdiğim sözleri son kuruşuna kadar yaparım" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından sonra vatandaşlar omzuna yörük bezi koydu. Bu sırada yanına gelen ortaokul öğrencisi Mehmet Ekinci, "Size söz verdiğim takdir belgemi getirdim" dedi ve Kemal Kılıçdaroğlu’na gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu da küçük öğrencisini kutladı. Ardından da öğretmen Özlem Akcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına yaklaştı ve ona küçük kavanoz içerisinde Saruhanlı bölgesinin özel karpuz tohumlarını hediye etti.