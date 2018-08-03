CHP Manisa ’Genel Merkez’den değişim bekliyor

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, muhalifler tarafından toplanan 630 imzanın CHP Genel Merkezi’ne teslim edilmesinin ardından nasıl bir yol izleneceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. CHP’nin kurultay delegeleri olarak 630 imzayı temsilciler aracılığıyla genel merkeze gönderdiklerini belirten Balaban, genel merkezin bu konuda gerekli incelemeleri yaptığını, genel merkezin kurultay konusunda duyarlı olacağına inandığını kaydetti. Görüşlerinin kurultayın toplanmasından yana olduğunu ifade eden Balaban, Manisa İl Örgütünün değişimden yana olduğunu, 18 kurultay delegesinin de imza verdiğini söyledi. Salı günü yapılacak grup toplantısının beklenmesi gerektiğini kaydeden Balaban, genel merkezin aldığı tavra göre bir tavır alacaklarını söyledi. Tek adam rejimine karşı olduğunu vurgulayan Balaban, “Türkiye’nin en demokratik partisiyiz. Partimizde de tek adama özenen kim olursa ona karşı da eleştirilerimizi korkmadan, medenice hukuk çerçevesinde dile getiririz. Salı günü belki Genel Başkan diyecek ki, ’Arkadaşlar 630 imza var. 3’e, 5’e bakmayalım. Örgütün büyük bir talebi var. Ben kurultaydan yanayım. Buyurun kurultayı da topluyoruz’ da diyebilir. O nedenle Salı günü yapılacak olan grup toplantısını bekleyelim. Bizim talebimiz seçimli kurultay. Kadroların yenilenmesi, kan değişimi. Eğer kurultay delegesi iradesini kullanırsa genel başkanının da değişmesi yani. Seçimli olursa son sözü kurultay delegeleri söyleyecek” diye konuştu.