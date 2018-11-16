CHP Manisa Teşkilatı Sarıgöl'de

Dönem Denizli Milletvekilleri İlhan Cihaner ve Mustafa Moroğlu ile birlikte CHP'nin Manisa'da açıkladığı 3 belediye başkan adayından biri olan Sarıgöl Belediye Başkan adayı Emrah Eroğlu'na destek ziyaretinde bulundular.

Sarıgöl CHP İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz ve CHP Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Emrah Eroğlu ile birlikte karşılanan CHP'li heyet bir süre çarşı esnafını ziyaret ederek esnaftan destek istedi.

Sarıgöl CHP İlçe Lokali önünde Belediye Başkan adayları Emrah Eroğlu'nun tanıtımında konuşan Manisa CHP İl Başkanı Semih Balaban, cumhur ittifakına karşı tek bir oy kaybetme lüksleri olmadığını söyledi.

CHP Gurup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ise, "Bir başlangıç için buradayız. Bundan önceki seçimde üzülerek, içimiz kan ağlayarak kaybettiğimiz belediyeyi tekrar almak için buradayız. Önemli bir adamı atmak için Sarıgöl'deyiz. Kaybettiğimiz belediyeyi tekrar Emrah Eroğlu ile alacağız. Desteklerinizle başaracağız." dedi.