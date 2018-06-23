CHP Manisa’dan ’Büyük iktidar yürüyüşü’

Yürüyüş sırasında İYİ Parti standının önünden geçen CHP’lilere alkışlarla destek verilirken, İYİ Parti’li yöneticiler CHP’nin milletvekili adaylarıyla tokalaşarak başarılar diledi. AK Parti standı önünde ise polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi CHP Manisa İl Teşkilatı Manisa merkezde ‘Büyük iktidar yürüyüşü yaptı. Yürüyüşe CHP Grup Başkan Vekili, Manisa Milletvekili ve 1. sıra milletvekili adayı Özgür Özel, İl Başkanı Semih Balaban, ilçe başkanları, milletvekili adayları ve çok sayıda partili katıldı. Ellerinde Türk ve parti bayraklarıyla vatandaşları selamlayarak yaklaşık 4 kilometrelik bir güzergahta yürüyen partililer, Tarzan Meydanı’nda düzenledikleri basın açıklamasıyla yürüyüşü tamamladı. CHP’nin yürüyüşü sırasında polis ekipleri AK Parti ve MHP stantlarının bulunduğu alanlarda geniş güvenlik önlemleri alırken yürüyüş sırasında herhangi bir taşkınlık yaşanmadı.

Tarzan Meydanı’nda şarkılarla coşan partililere hitap eden ve son sözü 24 Haziran’da Türk milletinin söyleyeceğini kaydeden CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, "Son sözü Türk milleti yarın söyleyecek. Son sözü Millet İttifakı söyleyecek. Son sözümüz demokrasi, son sözümüz cumhuriyettir, son sözümüz Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yoludur” dedi.

24 Haziran seçimlerinde demokrasi içinde parlamenter sistem içinde yöneticiler seçip seçmemeye karar verilmediğini ve ilk kez böyle bir seçime gidildiğini vurgulayan CHP Grup Başkan Vekili, Manisa Milletvekili ve 1. sıra milletvekili adayı Özgür Özel, "Bu yapılacak seçimler Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partisi’ni de iktidar yapınca Türkiye’de yüzler gülecek, yeni bir dönem başlayacak” diye konuştu.

CHP’nin programı konuşmaların ardından sona erdi.