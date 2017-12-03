CHP Yunusemre’de Serdar Bozyaka dönemi

CHP Yunusemre İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Manisa Şehir Tiyatrosunda gerçekleştirilen kongrede Serdar Bozyaka, Kemal Esenkaya ve Kaffer Hangül olmak üzere 3 liste yarıştı. Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen seçimde 393 delegeden 326 delege katıldı. Seçimde Serdar Bozyaka 192 oy alarak başkanlığa seçilirken Kemal Esenkaya ve Kaffer Hangül 65’er oy aldı.

Bozyaka’nın listesi şu isimlerden oluştu: Serpil Altun, Yalçın Arçak, İlker Aydoğan, Sevil Buse Cebeci, Fatma Çetin, Hüseyin Demir, Nuray Doğan, Orhan Gürbüz, Nurhayat İsel, Duygu Kamalı, Mutlu Kayıkçı, Bülent Mersinli, Faruk Östüler, Mehmet Ali Sertyörü, Emre Sürüm, Vedat Yörük

Kongreye CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul katıldı.