CHP’den İsrail katliamına sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı Semih Balaban İl başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. İl Başkanı Semih Balaban’ın düzenlediği basın toplantısına CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zühre Karabulut ve parti üyeleri katıldı. Filistin konusunun yüreklerini kanatan büyük bir yara olduğunu ifade eden Balaban, “Dün İsrail’in Filistinlilere yaptığı katliamı şiddetle kınıyoruz ve İsrail’in Siyonizmine ve ABD’nin emperyalizmine karşı tüm Ortadoğu’yu antiemperyalist bir çizgi de mücadeleye çağırıyoruz” dedi.

Filistin konusunu Türkiye’nin gündemine ilk defa devrimcilerin getirdiği savunan Balaban, “Deniz Gezmiş ve arkadaşları Filistin konusunu Türkiye’nin gündemine 1960’da getirdiler. 1973’de Filistin’deki Lübnan kampına İsrail Deniz Kuvvetlerinin saldırması sonucu 8 devrimci hayatını kaybetti. Bugüne kadar 3 binden fazla devrimci CHP’li Yurtsever insan Filistin’e gidip Filistin davası için can verdi” diye konuştu.

"Filistin halkı yalnız değildir"

“Bizler her zaman CHP olarak antiemperyalist mücadele vermiş, savaş meydanlarında kurulmuş bir parti olarak her zaman mazlum halkların yanındayız” diyen Balaban, “Filistin halkının da sonuna kadar yanındayız ve özelikle de bu gücümüzü haklılığımızdan alıyoruz. Filistin halkı yalnız değildir. Filistin halkına sonunda kadar Türkiye sahip çıkacak. CHP, Filistin halkının haklı davasında her zaman yanında olduğu gibi bundan sonra da yanında olacaktır. Bizler din, dil, renk, mezhep sınıf ayrımı yapmadan bütün insanlığı kucaklayan sosyal demokrat hareketiz. Bu anlamda da kalbimiz Filistinliler için atıyor. İsrail’in Filistin’e olan katliamını lanetliyoruz. İsrail bunun hesabını verecek” dedi.