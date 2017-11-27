CHP’li başkanın acı günü

CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Semih Balaban’ın uzun zamandır kanser tedavisi gören 78 yaşındaki Seyhan Balaban hayatını kaybetti. Seyhan Balaban ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığında toprağa verildi.
Semih Balaban ve kardeşi cami bahçesinde taziyeleri kabul ederken, Semih Balaban’ın cenaze boyunca gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Cenaze namazına Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan, CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul, siyasetçiler, eğitimciler, dost ve akrabaları katıldı.