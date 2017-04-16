CHP’li Özel, 1101 numaralı sandıkta, 11.01’de oy kullandı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 1101 numaralı sandıkta saat 11.01’de oy kullandı.

Anayasa değişikliği referandumu için Manisa’da milletvekilleri oy kullanmaya başladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulunda oy kullandı. Okula gelen CHP’li Özel, ilk olarak o sırada okulda sandık ziyareti gerçekleştiren AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli’nin yanına giderek selamlaştı. AK Parti’liler tek tek selamlaştıktan sonra kolaylıklar dileyen CHP’li Özel, daha sonra okuldaki sandıkları gezdi.

Manisa’da demokrasi örneği

Manisa, anayasa değişikliği oylamasında demokrasi örneğine sahne oldu. Aynı okulda yan yana bulunan sandık numaralarında oy kullanan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur, oy kullanma işlemlerinin ardından birbirlerinin yanına giderek sandık başında selamlaştı.

Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Bugün artık neticeyi alma günüdür. Bugün inşallah burada biz de burada bu okulda oyumuzu kullanıyoruz. Memleketimiz için, ülkemiz için bereketli olsun. Hakikatten tarihi bir dönemeç. Gayet düzgün bir şekilde oy kullanma işlemleri devam ediyor. Kazasız belasız bir şekilde de bugün bu işlerin tamamlanıp yarın 17 Nisan sabahı Türkiye’nin yürüyüşünde sağlam bir şekilde eğilme noktasında önemli bir dönemeci atlatacağız. İnşallah ülkemize, milletimize, gönül coğrafyamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan CHP’li Özel, "Bugün akşam çıkacak sonuçtan hiçbir şüphem yok. Burada önemli olan seçime katılımın yüksek olması. Önemli olan herkesin gidip özgürce tercihte bulunması. Seçim sonucundan her ne kadar eminsek de, çıkacak olan her sonuç bu milletin kararıdır. Oyunun rengi ne olursa olsun bu ülkedeki tüm insanlar, tüm seçmenler, tüm yurttaşlar çok kıymetli insanlardır. Bunun kıymetini bilmek gerekiyor. Biz yarını referandumun ertesi günü olarak değil, bir kutuplaşma yerine kucaklaşmanın, Bir ötekileşme yerine helalleşmenin ilk günü olarak görüyoruz" dedi.

Sandık ziyaretlerinin ardından saat 11.00’i gösterdiğinde 1101 numaralı sandığa gelen CHP’li Özel ve eşi Didem Özel, ilk olarak sandık görevlileriyle selamlaştı. Sonrasında saatini kontrol eden Özel, 1101 numaralı sandıkta saat 11.01’de eşi Didem Özel’le birlikte oyunu kullandı. Özel, "Referandumda oy kullanan sayıları değişince sandık numaraları değişti. Bu kez 1101 numaralı sandıkta oy kullandık. O oyu da tam saat 11.01’de attık. Tam o dakikada mührü bastık ve ardından oyumuzu o şekilde kullandık. Uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Türkiye çok gergin. Tebessüme sebebiyet verecek ne varsa ona ihtiyacımız var. Yarından itibaren yüzlerin güldüğü güzel bir Türkiye’ye uyanacağız" diye konuştu.