Bana ‘Özgür bey resmi bir başvurunuz var. Muharrem Bey gelsin incelesin’ dedi. Ben de kendisine ’bu nasıl bir çağrı?’ dedim. Cumhurbaşkanı adayının gelip belge incelediği nerede görülmüş?" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Manisa’nın Akhisar ilçesinde sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirdi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, Fethullah Gülen’in iadesine ilişkin sundukları dilekçe ile ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile aralarında geçen telefon görüşmesini anlattı. Özel, "Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce, Fethullah Gülen’in iadesini talep ettiğimiz dosyanın usulüne uygun hazırlanmadığını ifade etmişti. Bunun üzerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’dan biraz da eski Adalet Bakanı olma sıfatıyla gelin belgeleri inceleyin demişti. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhurbaşkanı adayımızın görevlendirdiği uzman 2 hukukçu ve grubumuzdan görevlendirilen 2 milletvekilimizi 4 kişilik bir heyet olarak Adalet Bakanlığına 25 Mayıs günü resmi yazı ile bildirdik. Bugüne kadar geçen süre içinde herhangi bir gelişme yaşanmamış. Cumhurbaşkanı, Pazartesi akşamı televizyonda bu konuya açıklık getireceğini söyleyip konunun adını dahi anmamıştı. Adalet Bakanı dün akşam üstü beni telefonla aradı. Bana ‘Özgür bey resmi bir başvurunuz var. Muharrem Bey gelsin incelesin’ dedi. Ben de kendisine ’bu nasıl bir çağrı?’ dedim. Cumhurbaşkanı adayının gelip belge incelediği nerede görülmüş? Ayrıca kendisi konunun uzmanı arkadaşları görevlendireceğini söyledi. O belgelerin usulsüz olduğunu Muharrem İnce iddia ediyor. ’Gelsin yanına da birkaç kişi alsın ve incelemeyi kendisi yapsın’ dedi. Ben Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e şunu hatırlattım, ‘Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayıdır ve 13. Cumhurbaşkanı namzedidir’ Ona ’gel burada evrakları incele’ ifadesini kullanmak nezaketten yoksun bir yaklaşımdır. Bizim ’peki biz geliyoruz. Bizi de orada Recep Tayyip Erdoğan beklesin’ dersek bu nasıl bir yaklaşımsa, Abdülhamit Gül’ün ’Muharrem İnce gelsin, evrakları incelesin’ demesi yaklaşımı da nezaketsiz bir yaklaşımdır. Heyetimiz 5 gündür cevap bekliyor. Bu heyete cevap vermek yerine biz bunu televizyonda açıklayacağız demek kaçak güreşmektir. Biz ’usulüne uygun değil’ dedik, siz de ’gelin bakın’ dediniz. Biz de ’hadi geliyoruz’ diyoruz. İpe un sermeyin" ifadelerini kullandı.