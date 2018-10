CHP'li Özel'den alternatif yürüyüşte güzergah tepkisi

Manisa'da Cumhuriyet Halk Partisi tarafından alternatif olarak düzenlenen Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünde Valiliğin kendilerine şehrin en tenha yolunu güzergah olarak belirlediğini ileri süren CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, partililerin yönünü ana yola çevirerek, şehrin en işlek caddesinden yürüdü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına alternatif tören düzenlendi. Yürüyüş öncesi partililerin önüne geçen CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Valiliğinin belirlediği güzergahın dışına çıkarak partilileri şehrin en işlek caddesine yönlendirdi. Sultan Camii'nden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Caddesi üzerinden Merkez Kavşağı ve Atatürk Caddesi üzerinden de Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Şehrin en işlek caddesinde marşlar eşliğinde yürüyüşe geçen CHP'liler, yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtına CHP İl Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları çelenk sunulmasının ardından, hep birlikte 'Öğrenci Andı' okundu.

CHP Grup Başkan Vekili Özel, konuşmasında en tenha güzergahın kendilerine kasıtlı olarak verildiğini ileri sürdü. Duruma tepki gösteren Özel, “Yıllar önce söyledik. Her türlü gösteriye, her türlü yürüyüşe açık olan mesir karma törenlerinde faytonların, at arabalarının, atlıların geçtiği yol, Cumhuriyet'i kurmuş partinin Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne kapatılamaz. Kapattırmayız. Bu konuda geçmişte çok sayıda yöneticimiz ve biz yargılandık, yargılanmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından partililer meydandan ayrıldı.

Yürüyüşe CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP İl Başkanı Semih Balaban, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.