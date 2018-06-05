CHP’li Özel’den ’Kandil’ değerlendirmesi

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, MAGİDER tarafından düzenlenen ‘MAGİDER Manisa Siyasetçilerini Dinliyor’ programına katıldı. Her seçim öncesi Manisa’daki siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldiklerini ifade eden MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu, "Projeler ve faaliyetler hakkında görüşmeler yapıyoruz. Sonuçta bizlerde her birimiz birer seçmeniz. Şehrimiz için yapılacak olan makro ve mikro projeler hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Bugün CHP’lilerle buluşuyoruz, daha sonra AK Parti, MHP ve İYİ Parti temsilcileriyle buluşuyoruz. İş dünyası olarak kaygılarımız var. Yükselen bir döviz var. Alım gücünde bariz görülen bir düşüş var. bunlarla ilgili siyasilerin nasıl projeleri var. Neler geliştirecekler ki bizler huzurlu bir ticaret ve huzurlu bir yaşam sürelim. Bunları birinci ağızdan dinlemek önemli" diye konuştu.

İftar sofrasında MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu ve üyeleriyle birlikte buluşan CHP’li Özel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın “Türkiye Kandil’e girebilir" açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, Kandil’e girmenin siyasi bir hesap olduğu iddiasında bulunarak, "Bekir Bozdağ, ’Her an Kandil’e girebiliriz’ diye açıklamada bulunmuş. Bu şu demek; ’Seçimi kazanamıyoruz’. ’Bizim bir istismara daha ihtiyacımız var’. Biz orduyu Mehmetçiği öne sürüp oradan bir seçim kazanmak için bir şey bulur muyuz diye bakacaksınız. Mehmetçiğimizin ayağına taş değse yüreğimiz sızlar. 16 yıldır Kandil’e gitmeyenler son 16 günde mi gitmeye akıllarına koymuşlar" diye konuştu.

"Bahçeli’nin kendi samimiyetsizliğidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin af çıkışıyla ilgili açıklamalarda da bulunan CHP’li Özel, "Bahçeli’nin gündemde tuttuğu konu kendi samimiyetsizliğidir. Af Anayasa’ya göre, yasaya göre filan değil 5’te 3 nitelikli çoğunlukla çıkar. Meclis açık olacak ve 330 milletvekili oy verecek. Meclis kapandı. Meclis kapanırken Devlet Bahçeli’nin partisi bir gün önce AK Parti ile meclisi kapatmakta mutabakata vardı. Meclis kapanırken sesini çıkarmadı. Şimdi af diyor. Kapalı olan fırından ekmek çıkar mı? Devlet Bahçeli vatandaşın gözünün içine baka baka onların duygularıyla oynuyor. Meclisin açık olmadığı bir dönemde ‘Bayramdan önce Af çıkacak’ demek vatandaşa duygu istismarından başka bir şey değildir. Bugün kader mahkumlarından bahsediyor. Kader mahkumlarının ailelerini uykusuz bırakmak adı da devlet olan ve devletin adamı olma iddiasında olan ama son süreçte bu konuda kendisine inananları çok mahcup eden birine de yakışmaz. Eğer af çıkacaksa toplumsal mutabakatla olur. Mecliste olur. Bütün partilerin katılımıyla olur. CHP olarak bir af konuşulacaksa önce toplumdaki mutabakatın aranıp sonrada tüm partilerin mutabakat sağlaması gerektiğini biliriz. Bunun dışında her türlü ifadeyi söylemek duygu istismarından başka bir şey değildir" diye konuştu.

Programa CHP’li Özel ile birlikte CHP Manisa 10. sıra milletvekili adayı Lale Erdoğan Tuncer, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu ve sanayiciler katıldı.