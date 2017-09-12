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12 Eylül 2017 16:50

CHP’li vekilden kuru üzüm fiyatına tepki

MANİSA (İHA) – Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba’nın Manisa’da açıkladığı kuru üzüm fiyatını düşük bulan CHP Milletvekili Mazlum Nurlu, “Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatı en az 6 lira olmalıdır” dedi.

CHP’li vekilden kuru üzüm fiyatına tepki

12 Eylül 2017 16:50


Bakan Fakıbaba’nın çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesi ve fiyatı ile ilgili açıklamasının Manisalı çiftçinin tüm umutlarını boşa çıkardığını belirten CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, “Sayın bakan rekolteyi 310 bin ton, alım fiyatını ise 4 lira olarak açıklamıştır. 2015 yılında 6 lira olan üzümün fiyatının, bu yıl 4 lira olarak açıklanmasını müjde olarak niteleyenleri anlamak mümkün değildir. Bazı ziraat odası başkanlarının fiyatı duyunca toplantıyı terk etmesi, düşük fiyata olan tepkiyi açıkça ortaya koymaktadır. Sayın Bakanın Manisa’ya kadar gelip açıkladığı fiyat hiç kimseyi memnun etmemiştir. Beklentiler boşa çıkmış, resmen dağ fare doğurmuştur. Bu arada TARİŞ’in hala fiyat açıklamamış olması üzümlerin fiyatının yükselmeyeceğini göstermektedir. Mazot, ilaç, gübre, işçilik ücretleri her yıl artarken, üzüm fiyatının 5 yıl önceki fiyatın bile altında kalması kabul edilemez bir durumdur. AK Parti döneminde üzümün bereketi kaçmıştır. Çünkü yanlış tarım politikaları yüzünden Manisalı üzüm üreticisinin cebi para görmemiştir. Ama AK Parti temsilcileri öyle bir anlatıyorlar ki sanki çiftçi para içinde yüzüyor. Köylü amcam bu durumu ’hesaba bakıyoruz hac farz olmuş, cebe bakıyoruz zekata muhtacız’ diyerek açıklıyor. Manisalı çiftçinin durumu budur. 310 bin ton kuru üzüm üretilmiş, 220 bin ton ihracat yapılmış ama çiftçinin cebinde para yok. Geçen yılda aynı oyun oynandı. İzmir Ticaret Borsası çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesini 313 bin ton olarak açıkladı. Bu çok abartılı bir rakamdı. Böylece önce fiyatların düşük olacağı algısı yaratıldı ve üreticinin elindeki ürünü yok pahasına tüccara satmak zorunda bırakıldı. TARİŞ de fiyatı düşük açıklayınca Manisalı üretici perişan oldu. Sonuçta Türkiye kaybetti” dedi.




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