Çiçekli'de dere taşkınları için önlem

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes'in Çiçekli Mahallesinde bir kilometrelik dere temizlik çalışması başlatarak mahalledeki dere taşkınları için önlem alıyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelindeki dere temizlik çalışmalarıyla daha güvenli yerleşim yerleri oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Gördes ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'ndeki dere taşkın riskini de ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalarına başladı. Mahalleden geçen dere yatağında bir kilometrelik dere temizlik çalışması yürüten ekipler, yağışlı havalarda vatandaşın zarar görmemesi adına önlem alıyor.

Çiçekli Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Gökay, “MASKİ hizmetlerine güzel bir şekilde devam ediyor. Deremizin etrafındaki tarlalarımız taşkın olduğunda sular içinde kalıyordu. Şuan deremizin temizlik çalışmaları başladı. Bu çalışma bittiğinde mahallemizin görünümü de daha temiz ve düzenli olacak. MASKİ sayesinde mahsulümüz zarar görmekten kurtulacak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.