Çiftçinin beklentisi mazot ve gübre fiyatlarının düşmesi

Ürettiklerini neredeyse maliyetine sattıklarını kaydeden üreticiler devletten destek beklediklerini söyledi.

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ve ekibi Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Sancaklıbozköy’deki kiraz bahçelerinde çalışan işçileri ziyaret etti. Tarım işçilerine şapka, kek ve meyve suyu ikramında bulunarak günlerini kutlayan Altındağ, çiftçinin yaşadığı sorunları anlattı.

Dünya Çiftçiler Günü sebebiyle Sancaklıbozköy Mahallesi’nde Hamza Semiz’e ait kiraz bahçesinde çalışan işçileri ziyaret ettiklerini kaydeden Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, “Dünya çapında ihracatın yapıldığı bir kiraz mevsimindeyiz. Manisa’nın bu kirazı dünya çapında yayılmakta ve ihracatı yapılmakta. Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla arazide vatandaşımızın yanında olmak ve kutlamak istedik. Herkes çalışıyor, mahsul güzel. Fiyatlar biraz düşük olsa da bu sene mahsulün iyi olması, yağışların herhangi bir hasara sebebiyet vermemesi çiftçimizi sevindirmiştir. Çiftçimizin her zaman yanında olduğumuzu göstermek için buralara kadar geldik. Biz bir dertleri, sıkıntıları olduğunda yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Çiftçilerimiz en yaşlısından en gencine kadar bu sıcağın altında tarlada. Alın terini veriyor. 81 milyon vatandaşımızı, 4-5 milyon mülteciyi ve 40 milyon turisti doyurmak için çaba gösteren, sıcak-soğuk demeden bu arazilerde çalışan tüm çiftçilerimizi kutluyorum. Bunun yanında gıda çok önemli biliyorsunuz. Gıda olmazsa yaşam olmaz. Onun için tüm çiftçilerimizin gününü kutluyorum. Mahsul ilk çıktığında fiyat yüksek oluyor. Mahsul çoğaldıkça fiyatlarda da bir gerileme oluyor. Bu fiyatların biraz daha yukarılarda olmasını istiyoruz. İhracatçılarımızın, vatandaşımızı, çiftçilerimizi ezmemesi, bol diyerek ucuz almamaları için gerekeni yapmaları gerekiyor” dedi.

Şehzadeler Ziraat Odasının Dünya Çiftçiler Günü’nde kendilerini ziyaret etmesinin çok önemli olduğunu kaydeden kiraz üreticisi Hamza Semiz ise, “Devletten bizim beklentimiz; mazot ve gübre fiyatları bizim belimizi çok büküyor. Onun için bir destek yapması lazım. Ufak çiftçi bitti, hep zengine kaldı bu işler. İşimiz çok zor. Kiraz ilk çıktığında 150 lira civarındaydı ama şimdi 10 lira, 5 lira. Zaten bunun maliyeti 5 lira. Sadece bizim masrafımız, toplamasıyla, ilacı, gübresiyle birlikte kilosu 5 liraya mal oluyor” diye konuştu.

Torununun kiraz bahçesinde çalışan 77 yaşındaki Emine Özkılınç ise şunları söyledi:

“77 yaşındayım, 52 senedir belki daha da fazladır bu işi yapıyorum. Günlük 60-70 lira civarında işçi başı para veriliyor. Eskiden mazot ucuzdu. Şimdi gübre çıktı, mazot çıktı. Bu bahçeler kendiliğinden olmuyor, bu hale gelmeleri için çok çaba gösterdik. Mazot ve gübre fiyatları düşse o zaman maliyetlerimizi karşılarız ama şu anda karşılamıyor. İşlerimiz biraz zor ama Allah hayır getirsin.”

Şehzadeler Ziraat Odası görevlileri daha sonra bahçelerde çalışan diğer işçilere de hediyeler dağıtarak günlerini kutladı.