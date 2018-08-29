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29 Ağustos 2018 09:14

Çiftçinin tüfekli ’üzüm nöbeti’

Manisa’da kuruması için düz alanlara serilen dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümlerini hırsızlık ve yabani hayvanlara karşı korumak isteyen çiftçiler, ellerine tüfeği aldı ve geceleri nöbet tutmaya başladı.

Çiftçinin tüfekli ’üzüm nöbeti’

29 Ağustos 2018 09:14


Dünyaca ünlü Sultaniye üzüm hasadı ile birlikte Manisa Ovası, yılın en hareketli günlerini yaşıyor. Bin bir zahmetle ve emekle yetiştirilerek hasadına başlanılan üzümler, tarlalarda belirlenen düz alanlara serilerek güneşe bırakılıyor. Metrelerce uzanan sergilerin üzerinde rengarenk görüntüler oluşturan üzümlerin, yaklaşık iki hafta daha serili bir şekilde kalması bekleniliyor.



Ekmek teknelerinin başında tüfekli nöbet


Bağlardan hasat ettikleri ürünleri kurutmak için seren üreticiler, binlerce lira değerinde olan kuru üzümleri hırsızlığa ve yabani hayvanlara karşı korumak için sabaha kadar tüfekli nöbet tutmaya başladı. Sergiyi hazırlamanın 10 günü bulduğunu anlatan üretici Hasan Erdaş, "Sabah uğraştıktan sonra akşam ise üzümlerin başında bekliyoruz. Domuz, çakal ve kurt gelip üzümleri dağıtmasın ve hırsızlar gelip çalmasın diye nöbet tutuyoruz. Çünkü sıcaklarda baya uğraşıyoruz. İnşallah emeğimiz boşa gitmez" diye konuştu.


Yunusemre ilçesi Çamköy mevkindeki bağında nöbet tutan üretici Halil Başkentli de nöbet tutan üreticilerden biri. Başkentli, önlem aldıklarını ifade ederek, "Önlem olarak arkadaşlarımız akşam bekliyorlar. Özellikle domuz, kurt ve çakallara karşı nöbet tutuyoruz. Onun dışında ovamızda hırsızlık olayları da olabiliyor. O yüzden tüfekle bekliyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla kendi önlemimizi anlamaya çalışıyoruz. Üzüm rekoltesinde geçen seneye göre düşüklük var. O yüzden bu kadar emeğe ve girdi fiyatlarının yüksek olmasına karşılık üzüm fiyatının iyi olmasını bekliyoruz. Tek umudumuz fiyatların iyi olması yönünde. O zaman çiftçi bir nebzede olsun rahat nefes alacak. O zaman evini geçindirebilecek. Tek temennimiz bu" dedi.




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