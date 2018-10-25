Çiğ süt prim desteği ödemeleri başlıyor

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, çiftçilere ödenen çiğ süt destekleme primlerinin 2018 yılı 2'nci dönemi olan nisan, mayıs ve haziran ayı ödemelerinin yarından itibaren ödenmeye başlanacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal destek ödemeleri kapsamında hayata geçirdiği çiğ süt destekleme primlerinin 2018 yılı 2'nci dönemi olan nisan, mayıs ve haziran ayı ödemeleri yarından itibaren çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Kula'da 2 bin 265 çiftçinin, 1 milyon 553 bin TL çiğ süt destekleme primi alacağını söyledi. Çiftçilere yönelik yapılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten başkan Palabıyık, “Geçtiğimiz aylarda çiftçilere ödenen destekleme primlerini hak eden çiftçilere 2018 yılı birinci dönem olmak üzere ocak, şubat ve mart aylarına ait ödemeleri kapsamında 1 milyon 990 bin TL ödeme yapılmıştı. Çiğ süt destekleme projesi Kula'da desteklemeyi hak eden 2 bin 265 çiftçiye, ikinci dönem ödemeleri de yarından itibaren çiftçilerimizin hesabına ödenmeye başlayacak. Ödemeler çerçevesinde TC kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 ile biten çiftçilerimizin çiğ süt desteklemeleri yarın saat 18.00'dan itibaren, TC Kimlik numarasının son hanesi 2 ve 4 ile biten çiftçilerimize 2 Kasım Cuma günü saat 18.00'dan itibaren ve TC kimlik numarasının son hanesi 0 ile biten çiftçilerin 9 Kasım Cuma günü saat 18.00'den itibaren günü destekleme ödemeleri hesaplarına yatacaktır. Toplamda 2 bin 265 çiftçimize 1 milyon 533 bin TL olarak yatacak olan çiğ süt destekleme primlerinin son günlerde sıkıntılı günler geçiren çiftçilerimize bereketli olmasını diliyorum” dedi.