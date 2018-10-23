Cihat Arslan: "Avrupa'nın çok önemli bir takımıyla karşılaşacağız"

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele veren Akhisarspor, Akhisar Belediye Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirdiği antrenman ile Sevilla maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan, Avrupa'nın önemli takımlarından biriyle karşılaşacaklarını vurguladı.

25 Ekim Perşembe günü İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda saat 22.00'de Sevilla'ya konuk olacak yeşil-siyahlılar, Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas ve taktik çalıştı. Ege temsilcisinde sakatlıkları süren Bilal Kısa, Serginho, Manu, Vrsajevic ve kırmızı kart cezalısı Mustafa Yumlu'nun yanı sıra Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Larsson ile Bokila, Sevilla karşısında yer alamayacak.

"Direnişten vazgeçtik"

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Cihat Arslan, “Kasımpaşa maçı tabii git geli çok olan bir maç. Aslında maçın 55 dakikalık bir bölüm iyi oynandı. Çok net pozisyonlara biz girdik. Lopes'in pozisyonu, şut attığımız pozisyonlar... Biraz kazanmak için oynadık ama skoru bulamayınca zor anlar yaşadık. Sonrasında da çok kırılgan bir yapıya sahibiz. İlk golü yediğimizde maçın direnişinden vazgeçtik” dedi.

"Çok önemli bir karşılaşma"

Sevilla maçının önemine değinen Arslan, “Önümüzde Avrupa'nın önemli bir takımı var. Çok önemli bir karşılaşma. Hem Türkiye'yi hem de kendi değerlerimizi temsil ediyoruz. Geçmişte 3 yıl arka arkaya kupayı kazanan bir takımla karşılaşacağız. Tabi ki önemli bir rakip, ona saygı duyuyoruz. Tabi ki biz de taktiksel olarak çalışıyoruz, o maçta neler yapacağımızı göstermek istiyoruz. Ben haftalardır takımın içindeki enerjiye inanan bir teknik direktörüm. Ben rakiplerin çok güçlü olduğuna kesinlikle saygı duyuyorum ama Akhisarspor 7 senedir güçlü takımlarla başa baş mücadele etti. Devre arası transferi çok sıkıntılı bir süreç olduğu için tabi ki biz onun gerekli önlemlerini alıyoruz. Daha çok şu an puan alacağımız kendi iç dinamizmimiz önemli transfer tabii ki düşüncemiz var, onu da yapmamız gerekiyor ama öncelik takımı sağlam bir yapıya oturtmak. Sakatlıklar çok canımızı yakıyor. Bilal sakat, Eray'la, Onurcan ilk defa idmana çıkacak bugün ve muhtemelen bir idmanla da olsa onları Avrupa'ya götüreceğiz. Halil'i de götürürsek belki takımı 17 kişi yapabiliyoruz. Manu'nun da hastalığı var, onu da kullanamayacağız" ifadelerini kullandı.