Cihat Arslan: "BB Erzurumspor maçı çok önemli"

Spor Toto Süper Lig'de 17. sırada bulunan ve geçtiğimiz hafta Göztepe'yi yenerek puanını 8'e yükselten Akhisar Belediyespor'da keyifler yerinde. Yeşil siyahlı ekip, 3 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da evinde konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde Teknik Direktör Cihat Arslan önderliğinde hazırlıklarını sürdüren Akhisar Belediyespor'da sakatlıkları süren Serginho ve Dany idmana katılmazken idman başında sakatlanan Bokila ise çalışmayı yarıda bıraktı. Sakatlıktan kurtulan Bilal Kısa ve Vrsajevic takımla çalışmalara başlarken Erzurumspor maçı kadrosunda yer alabileceği müjdesi verildi. Düz koşu, 5'e 2 pas ve ardından grup halinde top sektirme çalışması yapan yeşil-siyahlılar son olarak taktik çalışması gerçekleştirdi.

İdman öncesi tatlı ikramı

Yeşil-siyahlıları idman öncesi Akhisarspor'un bir dönem başkanlığını yürüten ve halen Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlığını yürüten Halil İbrahim Doğan ve yönetim kurulu üyeleri ile geçen sezonun sponsoru Köfteci Ramiz Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu üyeleri Birtan Taşkınlar ve Bülent Taşkınlar tatlı ikramında bulunarak Erzurum maçı öncesi takıma başarılar diledi.

"Erzurumspor maçı çok önemli"

İdman öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Cihat Arslan, Erzurumspor maçını kazanmak istediklerini belirterek, “Kötü giden maçlardan sonra Göztepe maçı bizim için dönüm noktası oldu. İyi motive olduğumuzu düşünüyorum. İyi hazırlandık, yorgunluğumuz vardı ama birlikteliğimiz, bütünlüğümüz ve inancımız bize maçı kazandırdı. Daha farklı da kazanabilirdik ama alınan üç puan çok önemli ve değerliydi. İnşallah bir başlangıç olur. Tekrar başlayabilmek için güzel bir moral oldu. Göztepe galibiyetinden sonra Erzurumspor maçı çok önemli, belki de bütün oynayacağımız maçlardan önemli görüyorum. Bu işin devamı ve istikrarı en önemlisi. Bu inancı ve birlikteliği devam ettirirsek onu da kazanacağımızı düşünüyorum. Takım son hafta göstermiş olduğu o bütünlükle beraber inanç seviyemiz biraz daha arttı. Öz güven tabi ki gelmiştir ama öz güvenin fazlası da bizim için sıkıntı ve onu iyi dengelememiz gerekiyor” dedi.

3. bölgede önemli oyunculara sahip olduklarına değinen Arslan, “Hem UEFA hem de ligde oynadığımız için inişler ve çıkışlar oluyor. Tamamıyla antrenman yapamıyoruz, daha çok maç endeksli gittiğimiz için bir sonraki milli maç arasında o parça da yerine oturur diye düşünüyorum. Hücum hattında Seleznov ve Manu gibi çok önemli oyuncularımız var. Onlarda gereken performansa ulaşacaktır. Manu sonradan oyuna girerek ofansif olarak çok şey kattı sadece skor olarak eksiğimiz oldu. Hepsi yavaş yavaş olacak fakat bunlar yavaş olurken de bizim hızlı şekilde üç puanlar almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Mustafa Yumlu çok büyük fedakarlıkla oynuyor"

Vrsajevic ve Bilal Kısa'nın sakatlıklarını atlattığını söyleyen Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

“Mustafa Yumlu çok büyük fedakarlıkla oynuyor. Burnu kırık ve normal şartlarda ameliyat olursa 4 ile 5 hafta aramızda olamayacak. Mustafa'ya ayrı bir teşekkür etmek gerekiyor. Dany, üzücü bir şekilde son maçta sakatlandı fakat fedakarlık yaparak sakat halde bile dışarıya çıkmadı. Oyunda kalmayı tercih etti. Ona da büyük saygı duyuyorum. Vrsajevic ve Bilal Kısa bugün takımla beraber idmanlara başladı. Şu an Serginho'yu bekliyoruz. Dany'nin sakatlığı bizi üzdü. O bölge, alternatifsiz bir bölge, altyapıdan kardeşlerimizi profesyonel yapıp o bölgeyi de desteklemek istiyoruz."