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12 Temmuz 2018 16:53

Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Saruhanlı’da bir evde çıkan yangın mahalleli ve itfaiye ekipleri sayesinde çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

12 Temmuz 2018 16:53


Olay Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, etrafa dumanlar yayılması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına zamanında müdahale ederek büyümesini engelledi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangında can kaybının olmaması vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.


İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana gelirken jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.




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