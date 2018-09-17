Çikolata devinden Selendi'de eğitime destek

Manisa'nın Selendi ilçesinde bulunan Yatılı Bölge Ortaokulunda geçtiğimiz yıllarda Ferrero tarafından 'Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim Projesi' kapsamında yapılan yatırımlar şirket yetkilileri tarafından yerinde incelendi. Öte yandan firma yetkilileri okuldaki diğer eksikleri de not alarak yatırım programlarına dahil etti.

İtalyan çikolata firması Ferrero'nun üst düzey yetkilileri Manisa'nın Selendi ilçesinde bulunan Selendi Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret etti. 207 öğrenci kapasiteli pansiyonu bulunan ve 150 öğrencini eğitim gördüğü okulda geçtiğimiz 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ferrero tarafından yapılan yatırımlar firma yetkilileri tarafından yerinde incelendi. Okul Müdürü Nuri Demiray'dan yapılan yatırımlar hakkında bilgi alan firma yetkilileri okulda bulunan diğer eksikleri de not aldı. Geçtiğimiz yıl proje kapsamında okulun öncelikle ısıtma sistemi sorunu giderildi. Kız ve erkek öğrenci yurtlarına yangın kaçış sistemi kuruldu, dış cephe boyama ve ihtiyaç duyulan bazı bölgelerde boya yenileme işlemleri yapıldı.

Ziyarette konuşan Okul Müdürü Nuri Demiray, firma yetkililerine geçtiğimiz dönem yaptıkları yatırımlar için teşekkür ederek, "Geçen sene 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Ferrero Şirketler Grubu olarak ihtiyaç talebimize vermiş olduğunuz fiili destekten dolayı tüm öğretmen öğrenci ve velilerim adına teşekkür ederim. En önemli yatırım olan eğitime katkınızın örnek teşkil etmesini istiyorum" dedi.

Türkiye'deki öğrencilere yönelik sosyal projelerin devam edeceğini belirten Ferrero Türkiye Onursal Başkanı Carlo Marsili, "Bugün okulların açılmasıyla aynı güne rastlayan sevinçli bir gün. Çünkü Ferrero Manisa Fabrikasının 5. açılış yılını da kutluyoruz. Manisa çocukları için büyük bir sosyal proje oluşturma kararı almıştık. Milli Eğitim Bakanlığı ve Manisa Valiliği ile birlikte gerçekleştirilen bu sosyal projenin sonuçları burada hepimizin gözleri önünde. Bu projeyi Selendi öğrencilerine adıyoruz. Onlara başarılar diliyoruz. Ferrero sadece çok lezzetli tatlıları ile değil aynı zamanda spor faaliyetleri ve sosyal programları ile de Türk çocuklarının yanındadır. Bu çerçevede Kinder+Spor Projesinin gerçekleştirdik. Bütün ülkede binlerce çocuk bu projeye katılıyor" diye konuştu.

Eğitim bir ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Selendi Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, "Tabii eğitim süreci uzun bir süreç. Bu süreçte maddi manevi bir çok sıkıntıyla karşılaşabiliyoruz. Gerek bizler kaymakamlık, valilik ve milli eğitim olarak bu sorunları çözmeye çalışırken, aynı zamanda Ferrero ailesi gibi hayırseverlerimiz bizlere bu sıkıntıların giderilmesinde maddi anlamda, manevi anlamda bir çok destek sağlıyorlar. Eğitim bir ülkenin geleceğidir. Çocuklar bir ülkenin geleceğidir" ifadelerini kullandı.

Eğitimi sadece okuldaki ders başarısı olmadığını söyleyen Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, "Eğitim sadece okuldaki ders başarısı değildir. Aynı zamanda onun dışına taşan sizin gelişiminizin önümüzdeki dönem içerisinde ülkeye çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Her birinizin potansiyelini gözlerinizdeki ışıktan görüyoruz. Bu bir takım işi" dedi.

Ziyaretin ardından Kaymakam İrdelp tarafından firma Onursal Başkanı Marsili'ye öğrenciler tarafından yapılan yağlı boya tablosu hediye edildi.

Ziyarete, Selendi Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Selendi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Karagöz, Okul Müdürü Nuri Demiray, Ferrero Türkiye Onursal Başkanı Carlo Marsili, Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, Ferrero Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Taşkın ve firma yetkilileri katıldı.