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27 Şubat 2018 11:23

Çimentepe Mahallesi’ne yeni kanalizasyon hattı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesine bağlı Çimentepe Mahallesi’nde ihtiyaç duyulan sokaklarda kanalizasyon hattı çalışmasına başladı.

Çimentepe Mahallesi’ne yeni kanalizasyon hattı

27 Şubat 2018 11:23


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesindeki altyapı gereksinimlerini karşılamaya devam ediyor. Sağlıklı altyapı sistemine sahip mahalleler inşa etmek için yapılan çalışmalar kapsamında Sarıgöl ilçesine bağlı Çimentepe Mahallesi’nde kanalizasyon hattı çalışması başladı. MASKİ ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte mahallede ihtiyaç duyulan sokaklara sağlıklı altyapı temin edilecek.


MASKİ sayesinde artık kanalizasyon sıkıntısı çekmeyeceklerini ifade eden Çimentepe Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Yıldırım, “Uzun zamandır kanalizasyon sorunumuz vardı. Kendi imkanlarımızla bu sıkıntımızı aşmaya çalışıyorduk. Açtığımız fosseptikler de hayvansal atıklar, sokak pislikleri ile doluyordu. Mahallemizi zamanla ağır ve kötü koku sardı. MASKİ kurulduğundan bu yana çalışmaları takip ediyoruz. Merkeze 10 kilometre uzaklıkta olan mahallemizi de unutmayıp hizmet getirdiler. Uzun yıllar kullanılacak altyapı çalışmalarına başladılar. Kanalizasyon hattı döşeme işi bittiğinde bizler de büyük bir dertten kurtulacağız. Gerçekleştirilen hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a teşekkür ederiz” dedi.




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