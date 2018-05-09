Cimnastiğin altın kızı Onbaşı’ndan bir madalya daha

Ayşe Begüm Onbaşı ,Fas’ın Marakeş ve Kazablanka kentlerinde düzenlenen, 59 ülkeden 3 bin sporcunun mücadele ettiği 17. Gymnasiade’de gümüş madalya kazandı.

Aytaç, “Şampiyon sporcumuzla gurur duyuyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, cimnastik branşında çok önemli başarılara imza atan Ayşe Begüm Onbaşı’nın, dünyanın en büyük okul sporları şampiyonası Gymnasiade’nin Fas’ta düzenlenen organizasyonunda, gümüş madalya kazanmasının büyük sevincini yaşadıklarını söyleyerek, “Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan büyükşehir belediye başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde önemli başarılar yaşıyoruz. Mücadele verdiğimiz tüm spor branşlarında başarıyı hedefleyen bir kulübüz. Alt yapımızda çeşitli branşlarda binlerce sporcumuz bulunuyor. Şampiyon sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı’yı milli takımda, kulübümüzün ve Manisa’mızın adını başarıyla temsil ettiği için bir kez daha tebrik ediyoruz” diye konuştu.