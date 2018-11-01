Cinayet zanlısı tarafından vurulan polis Salihli'de ameliyata alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde baba ve oğluna silahlı saldırıda bulunan şahsı yakalamak için düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada vurularak yaralanan polis, Manisa'nın Salihli ilçesinde ameliyata alındı.

Kula ilçesi Zaferiye Mahallesi'nde Halil Çelik'i silahla vurarak öldüren ve oğlu Ramazan Çelik'i ise ağır yaralayan cinayet zanlısı Gökhan Y.'yi yakalamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Eski Selendi Yolu üzerindeki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda teslim olmayan cinayet zanlısı ile emniyet güçleri arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada polis memuru Süleyman Y. vurularak ağır yaralanırken, cinayet zanlısı bacağından vuruldu.

Çatışmada yaralanan polis memuru Kula Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Turgutlu'ya sevk edildi. Ancak yaralı Polis Memurunun yolda ağırlaşması üzerine Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru burada acil olarak ameliyata alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Salihli Devlet Hastanesine gelerek Başhekim Gökhan Gürsoy'dan bilgi aldı.