Çıraklık eğitimde yapılan değişiklikler anlatıldı

Salihli’de meslek odalarının katıldığı toplantıda çıraklık eğitim sisteminde yapılan değişiklikler anlatıldı. Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda konuşan Salihli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Yasin Uğurtay, "Eğitimlerini tamamlayan birçok gencimiz iş bulma sıkıntısı ile karşı karşıya kalmaktadır. Öte yandan ülkemizin vasıflı, yani herhangi bir meslek dalında yetişmiş ara insan gücüne ihtiyacı vardır, işte tam bu noktada mesleki eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda mesleki eğitime gereken yönlendirmenin yapılması ve mesleki eğitime olan ilginin arttırılması amacıyla 6764 Sayılı Kanun ile mesleki eğitimin temel taşlarından biri olan Çıraklık Eğitim Sisteminde köklü değişiklikler yapılmıştır” dedi. Çırakların Mesleki Eğitim Merkezlerinde hafta da bir gün teorik eğitim, 4 gün ise işletme de mesleki eğitim göreceğini belirten Uğurtay “İşletme sahibi çıraklara asgari ücretin yüzde 30’unu vermek zorundadır. Bu ücretin yani yüzde 30’un, 20 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmelere 1/3’ünü, 20’den az çalıştıranlara ise 2/3’ünü devlet karşılayacaktır. Önceden 31 alan 152 dal Mesleki Eğitim Merkezleri kapsamında iken bunların bir kısmı kapsamdan çıkarılmıştır. Bugün 27 alan 140 dal kapsam içerisindedir. Özellikle pazarlama ve perakende alanı ve bu alana dahil tüm satış elemanlıkları kapsamdan çıkarılmıştır. Dolayısıyla satış elemanlıkları için ustalık belgesi şartı aranmayacaktır” dedi.

Toplantıya Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Çağrı Duygu, Madeni Eşya Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Hisar, İnşaatçılar Odası Başkanı Davut Dilek, Lokantacılar Odası Başkanı Fatih Azak, Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şerif Ali Girgin, Berberler Odası Başkanı Kadir Dilşeker, Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri ile odaların genel sekreterlerinin katıldı.