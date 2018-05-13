ÇKSM öğrencileri dönemi gösteriyle noktaladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde hayata geçirilen Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde çocukların akademik, sosyal ve kültürel anlamda gelişimlerine katkı sağlanırken aynı zamanda yıl boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklerle çocuklar geleceğe hazırlanıyor. Yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyen minik öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim sezonunu düzenledikleri muhteşem yılsonu gösterisi ile noktaladı. Atatürk Gençlik Merkezi’nde düzenlenen gösteriyi miniklerin aileleri ölümsüzleştirirken bir yandan da onların heyecanına ortak oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda minik öğrenciler hazırladıkları dans ve bale gösterilerini sahneledi. Gösterinin sonunda ellerine Türk Bayraklarını alan öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte Onuncu Yıl Marşı’nı seslendirdi.

Programın sonunda gösterinin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi.