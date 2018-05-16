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16 Mayıs 2018 14:46

Çobanisa meydanına yeni düzenleme

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Aşağıçobanisa Mahalle meydanında yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Çobanisa meydanına yeni düzenleme

16 Mayıs 2018 14:46


Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Aşağıçobanisa Mahallesinde yapılan hizmetleri yerinde inceledi. Mahalle meydanında bulunan park alanında yapılan yenileme çalışmalarını da inceleyen Başkan Çelik, çalışmalar hakkında teknik personellerden bilgiler aldı. İncelemeler esnasında Başkan Çelik’e Belediye Meclis üyesi Selman Keresteci, Aşağıçobanisa Mahalle Muhtarı Şevki Koç ve teknik personeller eşlik etti.


Aşağıçobanisa Mahalle Meydanında bulunan parkta yapılan çalışmaların tamamlanması ile birlikte daha güzel bir görünüme kavuşacağını ifade eden Başkan Çelik “Aşağıçobanisa Mahallemizin en işlek noktasında 2 bin 360 metrekarelik bir parkımız vardı. Geçmiş dönemlerde yapılmış olan bu park çok eskimiş ve yıpranmıştı. Şehzadeler Belediyesi olarak bu alan ile ilgili çok güzel bir proje hazırladık. İhale çalışmalarını tamamladık ve şuan itibarı ile yapım çalışmaları devam ediyor. Parkımızın yan taraflarından bulunan kaldırımlar ile hemen ön kısmında bulunan meydanda da düzenleme yapma kararı aldık. Ayrıca bu parkımız ile birlikte halkımıza yeni bir müjdeyi de veriyoruz. Aşağıçobanisa Mahallemizin Turgutlu yolu tarafında ki girişinden itibaren bu parkımıza kalan olan yolun tamamında dekoratif aydınlatma çalışması yapacağız. Bu çalışma ile hem parkımız hem de girişten parka kadar olan kısmın tamamı dekoratif aydınlatma sistemi ile aydınlatılmış olacak. Bu güzel projemizin toplam maliyeti yaklaşık olarak 500 bin TL civarında olacak. Bu güzel parkımızı kısa bir süre içerisinde halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.


Aşağıçobanisa Mahalle Muhtarı Şevki Koç ise, Şehzadeler Belediyesinin iletilen tüm sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturduğunu söyledi.




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