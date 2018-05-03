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03 Mayıs 2018 16:12

Çobanlar Mahallesine yeni sondaj

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kırkağaç’ın Çobanlar Mahallesi’nde bulunan eski sondajın yetersiz gelmesi üzerine mahalleye yeni bir sondaj açıyor.

Çobanlar Mahallesine yeni sondaj

03 Mayıs 2018 16:12


MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki vatandaşların yaz aylarında su sıkıntısı çekmemesi için sondaj faaliyetlerine hız kazandırdı. Bu kapsamda MASKİ, Kırkağaç ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi’nde sondaj çalışması başlattı. Mevcut sondajın yetersiz gelmesi nedeniyle açılan yeni sondajın delgi çalışmalarında sona gelindi. 200 metre derinliğindeki sondaj kuyusunun borulama ve çakıllama işlemlerinin ardından, deneme pompası monte edilerek, numune alımı gerçekleştirilecek.


Mevcut sondajın mahalleye yaklaşık 5 kilometre uzaklığında olduğunu söyleyen Çobanlar Mahalle Muhtarı Bahtiyar Tosun, “Mesafe uzun olduğu ve sondaj yetersiz gelmeye başladığı için çok sorun yaşıyorduk. MASKİ’ye dilekçemizi verdik. Sağolsun hemen yeni bir sondaj açmak için çalışmalara başladılar" diye konuştu.




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