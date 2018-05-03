Çobanlar Mahallesine yeni sondaj

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki vatandaşların yaz aylarında su sıkıntısı çekmemesi için sondaj faaliyetlerine hız kazandırdı. Bu kapsamda MASKİ, Kırkağaç ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi’nde sondaj çalışması başlattı. Mevcut sondajın yetersiz gelmesi nedeniyle açılan yeni sondajın delgi çalışmalarında sona gelindi. 200 metre derinliğindeki sondaj kuyusunun borulama ve çakıllama işlemlerinin ardından, deneme pompası monte edilerek, numune alımı gerçekleştirilecek.

Mevcut sondajın mahalleye yaklaşık 5 kilometre uzaklığında olduğunu söyleyen Çobanlar Mahalle Muhtarı Bahtiyar Tosun, “Mesafe uzun olduğu ve sondaj yetersiz gelmeye başladığı için çok sorun yaşıyorduk. MASKİ’ye dilekçemizi verdik. Sağolsun hemen yeni bir sondaj açmak için çalışmalara başladılar" diye konuştu.