Çocuk evinde kalan öğrencilerden üniversite sınavında büyük başarı

Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde bakım ve koruma altında olup Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına katılan 5 öğrencinin 5'i de sınavda başarılı olarak, 2018 Yılı Yüksek Öğrenim Programlarına yerleştiler.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve eşi Fatma Dilek Güvençer, Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde bakım ve koruma altında olup girdikleri üniversite sınavında başarılı olan öğrencileri tebrik etti. Başarılı öğrenciler Ege Üniversitesi Makine Bölümü, Erzurum Teknik Üniversitesi/Psikoloji, Bitlis Üniversitesi/Spor Yöneticiliği, Manisa Celal Bayar Üniversitesi /Halkla İlişkiler ve Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerine yerleştiler. Vali Güvençer ve eşi, üniversiteye yerleşen öğrenciler ile lise 11. ve 12. sınıfa devam edip derslerinde başarılı olan çocuklarla birlikte akşam yemeğinde bir araya geldi. Vali Güvençer, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti. Yemekte konuşan Vali Mustafa Hakan Güvençer, çocukların bu başarılarından dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, çocukların sağlıklı bir birey olarak topluma kazandırılmaları için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Gençlerin bu başarılarının diğer çocuklar için de teşvik edici bir unsur olacağını, öğrencilere eğitim hayatının dönüm noktası olan bu sınıflarda gelecekleri adına doğru adım atmaları gerektiğini vurgulayan Vali Güvençer, devletin gençleri aile şefkatiyle kucakladığını, milletçe ilerlemek için hem kendi kariyer planlarını yapmalarını, hemde birlik ve beraberlik duygusundan bir an bile uzaklaşmamaları gerektiğini kaydetti.

Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan da Vali Güvençer'in kendilerine her anlamda destek olduğunu belirterek, teşekkür etti.