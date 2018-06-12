Çocuk işçiliğiyle mücadeleye dikkat çektiler

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından Tarzan Meydanında ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, İŞKUR İl Müdürü Vekili Alattin Aslan ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Ali Taraman katıldı.

Konuşmasına “Çocuklar bizim geleceğimiz” diyerek başlayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, “Bizler de devlet olarak onların olumsuz koşullardan etkilenmemeleri için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Bu çerçevede oluşturulan 2017-2023 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Eylem Planı Sosyal Güvenlik Bakanlığınca şu anda yürürlükte. Tabi bu birçok bakanlığı ve sivil toplum örgütünü kapsıyor. Biz de Manisa’da bugün farkındalık oluşturmak, çocuk işçiliğine ‘Hayır’ demek için 3 kurum olarak bir araya geldik. Biz aynı zamanda Çocuk Koordinasyon Merkezi’nin de üyesiyiz. Orada aldığımız karar gereği çocukların çalıştırılmaması özellikle uygun olmayan koşullarda çalıştırılması, onları olumsuz etkileyecek ortamdan uzak tutulmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yaklaşık 50 çocuğa ulaştık”

Konan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak alanlarının ağırlıklı olarak sokakta çalıştırılan çocuklar olduğunu belirterek, “Biz emniyetten ya da kendi yaptığımız mobil ekiplerle her hafta Perşembe günleri tüm ilçelerimizde sokakta çalışma yapıyoruz. Tespit ettiğimiz çocuklarla ilgili aile görüşmesi, rehberlik, okullarla irtibatlandırma şekline bugüne kadar 2017-2018’de yaklaşık 50 çocuğa ulaştık. Bu konuda farkındalık oluşturmak için sadece kurumlara değil sivil toplum örgütlerine de ciddi görevler düşüyor” dedi.

“Ailelere iş bulma konusunda yardımcı olacağız”

Çocuklarını çalıştıran ailelerin kurumlarına yönlendirilmesi halinde ailelere iş imkanı bulacaklarını kaydeden İŞKUR İl Müdür Vekili Alattin Aslan, “Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün çocuk çalıştıran yoksul ailelerimizi tespit etmesi ve bu aileleri İŞKUR’a yönlendirmesi durumunda biz de ailelere iş kurma olanağı açısından yardımcı olacağız. Hatta aile içerisinde mesleği olmayanlara gerek iş başı eğitim programlarından gerekse meslek edindirme kurslarından gerekse bilfiil iş bularak biz bunları yönlendireceğiz” şeklinde konuştu.

Bin 853 TL para cezası var

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmanın cezasının bin 853 TL olduğunun altını çizen Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Ali Taraman ise, “2018 yılının Çocuk İşçiliğiyle Mücadele yılı olarak kabul edilmesi vesilesi ile kurumumuz yetkililerince denetimle takip edilmekte, her şeye rağmen çocuk işçi çalıştıranlar tespit edilmesi halinde ağır cezai yaptırım uygulanmaktadır. Ayrıca tespit edilen çalıştırılan çocuklar mevzuatımız gereği kayıt altına alınarak hak kayıplarına göz yumulmamaktadır. Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak, yer ve su altında çalıştırma yasağına uymamak ile çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak fiilinden işlenen her bir fiil için 2018 yılında bin 853 TL para cezası uygulanır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından Tarzan Meydanı Sevgi Yolu’nda açılan stantta İl Müdürleri ve personeller vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı.