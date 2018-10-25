Çocuk istismarına yaklaşım konusunda bilgilendirildiler

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurum amirlerine ve öğretmenlere 'Çocuk ihmal ve istismarına yaklaşım' konusunda eğitim semineri verildi.

Son zamanlarda artan çocuk ihmal ve istismarlarına karşı nasıl hareket edileceği konusunda toplumu bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde daire amirleri, öğretmenler ve okul idarecilerine yönelik Sarıgöl Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerinde İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik ve Dr. Ceyda Göztepe tarafından video eşliğinde açıklamalı olarak çocuk ihmali ve istismarına nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda bilgiler verildi.

Bilgilendirme toplantısına daire amirleri, öğretmenler ve okul müdürleri katıldı.