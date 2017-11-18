Çocuklar bu proje ile dijital hayattan uzaklaşacak

Projede çocukları dijital hayattan kurtararak onları okumaya, araştırmaya teşvik etmek temasının ele alınacağını öğrenildi. 2017 yılında temel eğitim kurumları kapsamında Avrupa Ulusal Ajansı’na yapılan 759 projeden 65’i kabul edilirken L-ORATORY projesi 65 proje arasında Manisa’dan kabul edilen tek proje olarak dikkat çekti.

İstiklal İlkokulu tarafından hazırlanan ve 2 yıl sürecek olan projenin ortakları arasında Türkiye’den Şehzadeler ilçesindeki Murat Germen Ortaokulu, Avrupa Birliği ülkelerinden İspanya, Belçika, İtalya, Polonya ve Yunanistan yer alıyor. İki yıl boyunca karşılıklı etkileşim, personel hareketliliği ve okumanın sevdirilmesi ve okuma alışkanlığının kazandırılması adına pek çok faaliyetin yapılmasını öngören proje paydaşlarına, daha kaliteli bir hayatın okumayla mümkün olduğunu anlatacak. Ayrıca yaygınlaştırma çalışmaları ile okuma konusunda son yıllarda kaybolmaya yüz tutan ilgiyi arttırmak ve farkındalık oluşturmak, İstiklal İlkokulu’nun bir başka temel gayesi olacak. Proje kapsamında 22 Kasım’da yabancı paydaş okulların Manisa’ya geleceği açıklandı.

Proje ile dijital hayata bağımlılık azalacak

İstiklal İlkokulu Müdürü Gürsel Saka, çocukların dijital hayata olan bağımlılıklarını azaltmak ve okumaya teşvik etmek konusunda bir AB projesi hazırladıklarını kaydederek, “Rehberlik servisimizin iki yıldır uyguladığı ‘Konuşan Kütüphane’ Projesi vardı. Konuşan Kütüphane Projesi’nin yanı sıra Okuyan Şehir Manisa Projesini de bu projenin içine katmış durumdayız. İngilizce öğretmenimiz İbrahim Önaybırak koordinatörlüğünde ortaya çok güzel bir proje çıktı ve proje AB okullarında büyük ilgi gördü. Projede yapılan uygulamalar çok ilgi gördü. Dolayısıyla biz geçtiğimiz kış boyunca çok hummalı bir çalışma sergiledik. Çok şükür projemiz Avrupa Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi” dedi.

Türkiye’nin 4’üncü Manisa’nın ilk okuma durağı açılacak

İlkokul ve ortaokullar düzeyinde Türkiye geneli 759 başvurunun yapıldığını vurgulayan Saka, 65 projenin kabul edildiğini açıkladı. Türkiye genelinde kabul edilen 65 projeden Manisa’dan sadece İstiklal İlkokulu tarafından hazırlanan projenin kabul edildiğini aktaran Saka, “Bu bize nasip oldu. Bu açıdan da kendimizi çok özel hissediyoruz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz gereken hazırlıklarını yaptılar ve 22 Kasım’da yabancı ortaklarımızı bekliyoruz. 23 Kasım Perşembe günü Okuma Durağı Manisa’da açılacak. Böylece Türkiye’de dördüncü okuma durağı Manisa’ya nasip olacak. Okuma durağı ile proje Manisalılarla buluşmuş olacak” şeklinde konuştu.

Çocuklar kitap kokusuyla tanışacak

Projenin 2 yıl süreceğini kaydeden Saka, proje kapsamında gerek öğretmenlere, gerek velilere gerekse öğrencilere okumayı sevdirmeye dair yapılacak birçok etkinliğin bulunduğunu söyledi. Saka, “Proje tamamlandığı zaman öğrencilerimizin dijital hayattan kendilerini kurtarıp tekrar kitap kokusuyla tanışmaları ve severek okumalarının sağlanacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Saka, ilk etapta mayıs ayında İtalya’ya gideceklerini belirterek, her 6 ayda bir ortak olan ülkelere ziyaretlerin gerçekleşeceğini vurguladı.