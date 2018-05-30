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30 Mayıs 2018 16:42

Çocuklar bu tiyatroda sanatı öğrenecek

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi (TURBEM) ile Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) destekleriyle hazırlanan Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerinin sahne alacağı ‘Kendini Ararken Gökkuşağını Bulan Sarı’ isimli tiyatro oyunu Cuma günü sahnelenecek.

Çocuklar bu tiyatroda sanatı öğrenecek

30 Mayıs 2018 16:42


Turgutlu Belediyesi, TURBEM ve TEGV’in ortak çalışmasıyla bir tiyatro oyunu sahnelemeye hazırlanıyor. Yönetmenliğini Aysel Baylan’ın yaptığı ve Ömer Ceylan ile Sercan Algun’un kalem aldığı ‘Kendini Ararken Gökkuşağını Bulan Sarı’ isimli tiyatro oyunun oyuncuları ise Turgutlu Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerinden oluşuyor. Etnik kimlikleri değil sanatı öğretiyoruz düşüncesinden yola çıktıklarını belirten Turgutlu Belediyesi Sosyal İşleri Müdürü Metin Akgül, “Bizler Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi olarak Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile birlikte öğrenci kardeşlerimize sanatı ve tiyatroyu öğretmek amaçlı böyle bir tiyatro oyunu hazırladık. Kurduğumuz çocuk tiyatro kulübünün de ilk tiyatro oyunu olacak. Burada oyuncular Atatürk İlköğretim Okulu tiyatro kulübü öğrencileri olacak. Amacımız etnik kimliklere bakmaksızın öğrenci kardeşlerimize sanatı öğretmek. 1 Haziran Cuma günü saat 15.30’da Turgutlu Lisesi konferans salonunda sahnelenecek oyuna tüm halkımız davetlidir. Ayrıca oyunumuz ücretsizdir” dedi.




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