Çocuklar ebeveynlerini trafikte ’Kırmızı Düdük’ ile uyaracak

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ’Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ projesi Manisa’da başladı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa’da yürütülen proje kapsamında Kurban Bayramı’nda tatile çıkacak ailelerin kazalardan korunmaları ve çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması hedefleniyor. Trafik ekipleri tarafından dağıtılan kırmızı düdükler ile çocuklar ebeveynlerinin yaptığı kural ihlallerini düdük çalarak uyaracak. Manisa’nın Yunusemre ilçesi Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde yapılan proje tanıtımı sonrası ekipler tarafından durdurulan araçlardaki çocuklara kırmızı düdük dağıtıldı.

Proje hakkında bilgi veren Manisa Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü İbrahim Erkalaycıoğlu, "Bu bayramda İçişleri Bakanlığımızın Türkiye çapında hayata geçirdiği kampanya ile çocuklarımızın, ailelerinin yolculuk esnasındaki trafik ihlallerine bizzat müdahale etmesi, kendilerini bu konuda sorumlu hissetmesi ve aile bireylerini trafik kurallarına sanki birer trafik polisiymiş, fahri müfettişmiş gibi uymasını sağlamak adına sorumluluk bilinci kazandırılması hedefleniyor. Bu amaçlar çerçevesinde ilimizde de hem bayram boyunca yapılacak olan trafik denetlemelerinde hem karayollarımız üzerinde Manisa ilimizin bir çok ile bağlantı noktası olması, ana güzergah teşkil etmesi adeta bir kavşak noktası oluşturması ve Türkiyemizin bir çok karayollarına bağlantısı olması nedeniyle ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaların engellenmesi adına çok büyük bir proje olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan trafik uygulamasıyla arka koltuktaki çocuklara kırmızı düdük dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. Proje Kurban Bayramı boyunca yapılan trafik uygulamalarında da devam edecek.