Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 16:46

Çocuklar Forum Magnesia’da bayramı dolu dolu geçirdi

“Gelecek Nesiller İçin” sloganını tüm hizmetlerinde ön plana çıkaran Yunusemre Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda da gelecek neslin temsilcileri olan çocukları unutmadı.

Çocuklar Forum Magnesia’da bayramı dolu dolu geçirdi

20 Haziran 2018 16:46

16 Haziran Cumartesi günü başlayan ve 19 Haziran Salı gününe kadar devam eden etkinlikler boyunca çocuklar doyasıya eğlendi.


Ramazan ayı boyunca on binlerce vatandaşını iftar sofralarında ağırlayan ve iftar sonrası programlarıyla çocuklara Ramazan eğlencesi sunan Yunusemre Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda da çocukları unutmadı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin benimsediği ‘Gelecek Nesiller İçin’ sloganıyla hareket eden Yunusemre Belediyesi, 16 Haziran Cumartesi günü başlayan şenlikler ile çocukları bir araya getirdi. Forum Magnesia AVM içerisinde düzenlenen şenlikte minikler Keloğlan, Balkız, Huysuz, Bilge Can Dede, Uzun ve Kara Vezir ile güzel vakit geçirdiler. Ramazan Bayramı etkinliklerinin ikinci gününde sahne alan Niloya ve arkadaşlarını izleyen çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. 18 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen çocuk şenliğinde de Harika Kanatlar çocuklarla buluştu. 19 Haziran Salı günü ise Elif’in Düşleri minik hayranlarını doyasıya eğlendirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
29
°
C
  • Perşembe
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç