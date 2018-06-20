Çocuklar Forum Magnesia’da bayramı dolu dolu geçirdi

16 Haziran Cumartesi günü başlayan ve 19 Haziran Salı gününe kadar devam eden etkinlikler boyunca çocuklar doyasıya eğlendi.

Ramazan ayı boyunca on binlerce vatandaşını iftar sofralarında ağırlayan ve iftar sonrası programlarıyla çocuklara Ramazan eğlencesi sunan Yunusemre Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda da çocukları unutmadı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin benimsediği ‘Gelecek Nesiller İçin’ sloganıyla hareket eden Yunusemre Belediyesi, 16 Haziran Cumartesi günü başlayan şenlikler ile çocukları bir araya getirdi. Forum Magnesia AVM içerisinde düzenlenen şenlikte minikler Keloğlan, Balkız, Huysuz, Bilge Can Dede, Uzun ve Kara Vezir ile güzel vakit geçirdiler. Ramazan Bayramı etkinliklerinin ikinci gününde sahne alan Niloya ve arkadaşlarını izleyen çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. 18 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen çocuk şenliğinde de Harika Kanatlar çocuklarla buluştu. 19 Haziran Salı günü ise Elif’in Düşleri minik hayranlarını doyasıya eğlendirdi.