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07 Ağustos 2018 13:38

Çocuklar hem serinliyor hem eğleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 170 dönüm alan üzerine inşa ettiği, şehrin en büyük yeşil alanına sahip Atatürk Kent Parkı’nda yer alan fresh park, çocukların yazın sıcağını üzerlerinden atmasını, enerjilerini harcamaları ve suyun tadını doyasıya çıkartmalarına olanak sağlıyor.

Çocuklar hem serinliyor hem eğleniyor

07 Ağustos 2018 13:38


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Park’ında su birikintisine izin vermeyen ve çocukların suyla bolca zaman geçirebilmelerine imkan sağlayan fresh park, çocukların ilgisini çekmeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların sulama kanalları gibi yerlerde hayatlarını tehlikeye atmadan ailelerinin gözleri önünde hem serinleyebilecekleri hem de eğlenebilecekleri bir alan çocukların kullanımına sunuldu. Geçtiğimiz yıl hizmete açılan fresh parka bu sene de çocukların ilgisi yoğun oldu. Günün sıcaklığını suyla oynayarak üzerlerinden atmak isteyen çocuklar günün her saatinde bin 200 metrekarelik alanda gönüllerince suyla eğlenebiliyor. İçinde 30 adet su oyunu bulunan parkta yer fıskıyeleri, su kovaları, su silahları, su tünelleri gibi birçok su oyuncağı yer alıyor. Oyun alanı zemininde ise kullanılan özel döşeme ise çocukların olası düşme durumlarına karşılık yaralanmalarının önüne geçiyor. Devir daim sisteminin kullanıldığı alanda suyun filtrasyonu ve bakımları düzenli olarak yapılıyor.




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