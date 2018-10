Çocuklar 'Şarlo sirkte' oyunu ile eğlendi

Şarlo Sirk'te adlı oyunun ilk gösterimi gerçekleşti. Komik bıyığı, melon şapkası, paytak yürüyüşü ve durmadan salladığı bastonu ile Şarlo'nun hayvanlara şiddet uygulanan bir sirkteki kurtarma mücadelesini anlatan oyun, hayvanların can dostlarımız olduğunu ve onlara şiddet uygulanmaması gerektiğini vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Şarlo Sirk'te adlı çocuk oyununun ilk gösterimini gerçekleştirdi. Şehir Tiyatrosunda yapılan ilk gösterime Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz de katıldı. Salonu dolduran yüzlerce çocuğun büyük merak ve heyecanla izlediği oyunda, Selimcan Doğancı, Servet Şencel, Batuhan Nil, Name Sofu, Serdem Paçal, Derya Bozdoğan, Harun Ovagülü, Murat Bakır ve Merve Doğrar, birbirinden renkli karakterlere can verdi. Komik bıyığı, melon şapkası, paytak yürüyüşü ve durmadan salladığı bastonu ile Şarlo'nun hayvanlara şiddet uygulanan bir sirkteki kurtarma mücadelesini anlatan oyun, hayvanların can dostlarımız olduğunu ve onlara şiddet uygulanmaması gerektiğini vurguladı. Oyun Ekim ayı boyunca sahne almaya devam edecek.