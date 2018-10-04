Çocuklar sevimli dostlarla dolu dolu bir gün geçirdi

Turgutlu'da eğitim öğretim veren kreş ve okullardaki küçük hayvan dostları 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret etti. Öğretmenleri ve idarecileriyle birlikte bakımevini gezen öğrenciler çalışmalar hakkında Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser'den bilgi aldı. Barınakta veteriner hekim olarak görev yapan Yunus Karatosun'dan hayvanların sağılığı ve bakımları hakkında bilgi alan hayvan dostu küçük öğrenciler hayvanlar ile yakından ilgilendiler ve yanlarında getirdikleri yiyecekler ile hayvanları beslediler. Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser amaçlarının çocuklara hayvan sevgisinin aşılamak olduğunu belirtirken, küçük çocukların diledikleri zaman aileleriyle birlikte hayvan barınağına gelip hayvan sahiplenebileceğini de sözlerine ekledi.