Çocuklar Tarım Fuarında böcek fobilerini yendi

Dr. Cem Özkan, Tekno Tarım Manisa 12. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çocuklara ders verdi. Program bitiminde Prof. Dr. Özkan, yanında getirdiği Madagaskar hamam böceğini elden ele dolaştırarak çocukların böcek fobisini yenerek sevmelerini sağladı.

Bu yıl 12.´si düzenlenen Tekno Tarım Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Fuar Merkezi'nde tüm heyecanıyla devam ediyor. Dr. Cem Özkan, Tekno Tarım Manisa 12. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çocuklara seminer verdi. Prof. Dr. Cem Özkan, çocuklara böceklerle ilgili bilgiler vererek, böceklerin anlatıldığı kadar zararlı olmadığını söyledi. Etkinliğe katılan çocuklar boyalarla böcek resimleri çizerek, bowling oynadı. Program bitiminde Prof. Dr. Özkan, yanında getirdiği Madagaskar hamam böceğini elden ele dolaştırarak çocuklara böceği sevdirdi.

"Hedef: Doğayla barışık çocuklar yetiştirmek"

Etkinlik sonrası konuşan Prof. Dr. Cem Özkan, bu tür etkinliklerle, doğayla barışık çocuklar yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyerek şu bilgileri verdi:

“Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden geliyoruz. Burada faydalı böceklerin üretim teknolojisini geliştirdik. İlaç alternatifi yöntemler bunlar. Tarım ilaçlarını bilinçsiz kullandığımız zaman, bu ilaçlar bitkilerde kalıntı yaparak insan sağlığını etkiliyor. Yurt dışına gönderdiğimiz ürünler geri geliyor. Biz bağda bu faydalı böcekleri kullandık mı, ilaçlamayı yarıya indirdik. Tabii bir de sosyal sorumluluk projemiz var. Türkiye'nin ilk çocuk üniversitesini kurduk Ankara Üniversitesi'nde. Bizim okulumuzun adı Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Böcek Şenlik Okulu. Buradaki amacımız çocuklara ekoloji farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Böceklerden yola çıkarak ekoloji bilgisini aşılamak istiyoruz. Bilimin eğlenceli yönlerini kullanıyoruz. Çocuklara bowlingle, resimle ekolojiyi öğretiyoruz. Bunun dışında neşeli, denemeler kuruyoruz, teknik bilgiler veriyoruz. En son da gördüğünüz gibi çocuklar ellerine böcek alıyorlar. Böcek fobilerini yeniyoruz. Doğayla barışık çocuklar yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Manisalıların yoğun ilgi gösterdikleri fuar, 4 Kasım Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.