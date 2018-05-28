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28 Mayıs 2018 14:44

Çocuklar yaz tatilinin tadını Yunusemre’yle çıkaracak

Yunusemre Belediyesi, TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi yaz aylarında kapılarını öğrencilere açarak yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmelerini sağlayacak.

Çocuklar yaz tatilinin tadını Yunusemre’yle çıkaracak

28 Mayıs 2018 14:44


Yunusemre Belediyesi, 2017 - 2018 Eğitim Öğretim Yılı’nı tamamlayan 7-14 yaş arası öğrencileri yaz aylarında ağırlamaya hazırlanıyor. TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi’nde verilecek kurslarda Modern Dans, Jimnastik, Karate, Drama, Satranç, Karikatür, Kur’an Kursu, Gitar, Keman, Piyano, Bağlama, Matematik, İngilizce, Fen Bilgisi, Almanca kursu vereceklerini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kurs kayıtlarının başladığını dile getirdi.


Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Belediyemiz, TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi’nde çocuklara çeşitli kurslar düzenleyecek. Bu kurslar, Modern Dans, Jimnastik, Karate, Drama, Satranç, Karikatür, Kur’an Kursu, Gitar, Keman, Piyano, Bağlama, Matematik, İngilizce, Fen Bilgisi ve Almanca. Ayrıca 3 ve 6 yaş arasındaki çocuklara okul öncesi eğitim verildiği gibi yetişkinler için de kurslarımız yazın da devam edecek. Bu kurslarımıza başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız 444 62 09 numaralı Çağrı Merkezini arayarak ya da Güzelyurt Mahallesi TOKİ 2 Evleri 5807 sokak, no:1/P14 adresine başvurabilir ya da 0236 503 00 82 numarasını arayıp bilgi sahibi olabilir” dedi.




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