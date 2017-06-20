Çocuklar yüzmeyi çok sevdi

Yunusemre Belediyespor tarafından çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla açılan yaz spor okulları başladı. 7 Eylül tarihine kadar devam edecek olan yaz spor okullarında çocuklar usta eğitmenler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor. Kurs gören öğrencileri eğitim aldıkları Atatürk Olimpik Yüzme Havuzunda ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, öğrencilere başarılı bir sezon diledi. Başkan Çerçi’ye Belediye Başkan Yardımcısı Can Mercül ile Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan eşlik etti. Çocuklarla sohbet eden Başkan Çerçi, bu tür organizasyon ve eğitimlerle gençleri spora yönlendirmek istediklerini söyledi. Yunusemre Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini söyleyen Başkan Çerçi, “Yunusemre Belediyesi temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyeciliğe de önem veriyor. Biz gelecek nesillerimizin hem sağlıklı yetişmesini sağlamak hem de kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla yaz spor okulları düzenliyoruz. Yaz Spor okullarımızda çocuklarımız usta eğitmenler tarafından eğitiliyor. Her hafta Salı ve Perşembe günleri, saat 13:30 ile 15:30 arasında düzenlenen yüzme kursumuzda 190 öğrencimiz eğitim alıyor. Kurs kayıtlarımız devam ediyor. 7 Eylül tarihine kadar düzenlenecek olan kurslarımıza tüm çocuklarımızı bekliyoruz” diye konuştu.