Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine pozitif destek

17 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan yaz okullarında çocuklar usta eğitmenler eşliğinde futbol, basketbol, yüzme ve voleybol branşlarında hem eğitim alacak, hem de boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirecek.

Uzun yaz tatilini Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği yaz okulları ile renklendiren Manisalı çocuklar, futbol, basketbol, yüzme ve voleybol branşlarında aldıkları eğitimle de yeteneklerinin farkına varıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyespor’un her yıl yüzlerce sporcuya eğitim imkanı sağladığı yaz okullarında 2017 dönemi start aldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Alt Yapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar da sezonun ilk antrenmanında Tarık Almış Spor Tesislerinde öğrencilerle bir araya geldi. Çocukların tecrübeli antrenörlerin gözetiminizde güzel bir sezon geçireceğini belirterek, “4 farklı branşta eğitim imkanı veren yaz okullarımızda şuan itibariyle yaklaşık 900 çocuğumuz kayıt yaptırdı. Kayıtlarımız bir hafta daha devam edecektir. Çocuklarımız 17 Ağustos tarihine kadar tecrübeli antrenörlerin gözetiminde güzel bir eğitim alacaklar” dedi.

Geleceğin yeteneklerini yetiştirebilmek ve Manisa sporuna katkı sağlamak amaçladıklarını da belirten Nalbantlar, “Manisa gençliğine hizmet etme noktasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızın hassasiyeti var. Şuan 13 branşta hizmet veren kulübümüzde lisanlı ve lisanssız 3 bin sporcumuz yer alıyor. Bu anlamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün lisanslı ve lisansız sporcu sayısını 6 bine çıkarmayı amaçlıyor. Bununla ilgili de güzel projeleri var. Geleceğin yeteneklerini yetiştirebilmek ve Manisa sporuna katkı sağlamak amacıyla bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un düzenlediği yaz okullarından faydalanan öğrencilerin aileleri ise memnuniyetini paylaşarak, usta eğitmenler eşliğinde genç sporculara birçok branşta eğitim imkanı sunulduğu için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yöneticilerine teşekkür etti.