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05 Haziran 2018 14:44

Çocukların tiyatro oyunu beğeni topladı

Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi (TURBEM) ile Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) destekleriyle hazırlanan Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerinin sahne aldığı ‘Kendini Ararken Gökkuşağını Bulan Sarı’ isimli tiyatro oyunu cuma günü sahnelendi.

Çocukların tiyatro oyunu beğeni topladı

05 Haziran 2018 14:44


Turgutlu Belediyesi, TURBEM ve TEGV’in ortak çalışmasıyla bir tiyatro oyunu olan ‘Kendini Ararken Gökkuşağını Bulan Sarı’ oyunu sahnelendi. Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerinden oluşan tiyatro kulübü öğrencilerinin sahne aldığı oyunda Çocuklar ırk, dil, cinsiyet, kültür, dahil oldukları ekonomik ve sosyal sınıftan dolayı ayrımcılığa maruz kalmamaları konu edinildi. Yönetmenliğini Aysel Baylan’ın yaptığı ve Ömer Ceylan ile Sercan Algun’un kalem aldığı oyunun sonunda çocuklar izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı. Oyunu izleyenler arasında bulunan Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan da tiyatronun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.




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