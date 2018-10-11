Çocuklarını kıramayan veliler rekora koşuyor

‘Manisa sana kanım feda' projesi kapsamında devreye giren öğrenciler velilerini kan bağışına yönlendirirken geçen sene hem ilk bağışçı hem kadın bağışçı sayısında büyük artış yaşanmasına vesile oldu.

Gönüllü bağışçı sayısını artırmak ve bölgedeki kan ihtiyacını azaltmak maksadıyla Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi arasında imzalanan protokol ile başlayan ‘Manisa kanım sana feda' projesinin 2018-2019 dönemi Yunusemre ilçesinde de başladı. Hafsa Sultan İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, Hafsa Sultan İlkokulu, Hafsa Sultan Ortaokulu ve Ticaret Borsası Anadolu Lisesi veli, öğretmen ve öğrencileri kan bağışında bulundu. Kadınların yine büyük ilgi gösterdiği kan bağışına Türk Kızılayı Manisa Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Bülent Yıldırım, Hafsa Sultan İlkokulu Müdürü ve ‘Manisa sana kanım feda' projesinin Yunusemre İlçe Koordinatörü Süleyman Bozok, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Hafsa Sultan İlkokulu Müdürü ve ‘Manisa sana kanım feda' projesinin Yunusemre İlçe Koordinatörü Süleyman Bozok, “Proje kapsamında geçen dönem güzel ve olumlu sonuçlar aldık. 28 okul bahçesinde 72 okulla kısa bir sürede 2 bin 702 ünite kan bağışı aldık. Manisa genelinde 17 ilçeye baktığımızda bu yüzde 37'lik bir orana denk geldi. İlçemiz için güzel bir sonuç oldu. Bu senede ilk olarak okulumuzda Hafsa Sultan İlkokulundan başlayarak açılışını yaptığımız kan bağışında daha iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum” dedi.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Bülent Yıldırım ise, “Ülkemizde hem yaşanan trafik kazaları hem hastalıklar sonucu birçok insan kan ihtiyacı duyuyor. Kanın en önemli özelliği yerine yedeğinin bulunamaması bu kan bağışının önemini oldukça artıyor. Kan vermek sadece kan bağışını alan kişinin hayatını kurtarmakla kalmıyor, kan verenin de daha sağlıklı olmasını sağlıyor. 2018 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz kampanyada il genelinde 7 bin 219 ünite kan toplandı. Bunun 2 bin 702 ünitesi Yunusemre ilçemizin okullarından bağışlandı. Bu yıl 90 okulumuzda 33 okul bahçemizde bu kampanyaya destek verilecek” diye konuşarak projenin 2019 yılının nisan ayına kadar devam edeceğini bildirdi.

Gerçekleştirilen proje sayesinde büyük bir Türk Kızılayı Manisa Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal da çocuklar sayesinde velilerin kan bağışına büyük ilgi gösterdiğini anlatarak bağışlarda ilk bağışçı ve kadın bağışçı sayılarının artmasının mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.