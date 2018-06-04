Çocuklarıyla aynı masada iftarda buluştular

Selendi’de yaklaşık 200 öğrencisi bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu idareci ve öğretmenleri öğrenci velilerine yönelik düzenlediği iftar yemeğinde öğrencileri aileleri ile buluşturdu. Okulun bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Öğretmen, öğrenci ve okul çalışanlarının katkılarıyla yapılan iftar programında öğrenciler velileriyle aynı masanın etrafında toplanarak hasret giderdi. Sohbet ortamında gerçekleşen iftar programında Kur’an-ı Kerim dersi Öğretmeni Asım Altun’un ezan okumasıyla başlayan iftar yemeği canlı olarak sunulan tasavvuf müziği dinletisiyle devam etti. Gece geç saatlere kadar devam eden programda veliler öğretmenler ile sohbet edip, öğrenciler hakkında bilgi aldı. Okul Müdürü Mustafa Berat Durgut, "Biz büyük bir aileyiz her zaman sizlerin bizlere emanet ettiği yavrularımızın yanındayız. Onlar bizlerin evlatları. Onları geleceğe en iyi şekilde yetiştirmek bizlerin görevi. Onlar geleceğin Türkiye’sini yönetecek olan kişilerden. Bugün burada hep beraber bir aile ortamı sağladık. İnşallah her günümüz böyle olacak. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.