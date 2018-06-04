Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 09:32

Çocuklarıyla aynı masada iftarda buluştular

Selendi Yatılı Bölge Ortaokulu idaresi tarafından okulda verilen iftarda öğrenciler ve veliler aynı sofrada buluştu.

Çocuklarıyla aynı masada iftarda buluştular

04 Haziran 2018 09:32


Selendi’de yaklaşık 200 öğrencisi bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu idareci ve öğretmenleri öğrenci velilerine yönelik düzenlediği iftar yemeğinde öğrencileri aileleri ile buluşturdu. Okulun bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.


Öğretmen, öğrenci ve okul çalışanlarının katkılarıyla yapılan iftar programında öğrenciler velileriyle aynı masanın etrafında toplanarak hasret giderdi. Sohbet ortamında gerçekleşen iftar programında Kur’an-ı Kerim dersi Öğretmeni Asım Altun’un ezan okumasıyla başlayan iftar yemeği canlı olarak sunulan tasavvuf müziği dinletisiyle devam etti. Gece geç saatlere kadar devam eden programda veliler öğretmenler ile sohbet edip, öğrenciler hakkında bilgi aldı. Okul Müdürü Mustafa Berat Durgut, "Biz büyük bir aileyiz her zaman sizlerin bizlere emanet ettiği yavrularımızın yanındayız. Onlar bizlerin evlatları. Onları geleceğe en iyi şekilde yetiştirmek bizlerin görevi. Onlar geleceğin Türkiye’sini yönetecek olan kişilerden. Bugün burada hep beraber bir aile ortamı sağladık. İnşallah her günümüz böyle olacak. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç