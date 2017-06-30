Çölyak hastalarına büyükşehir derman olacak

Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da hazır bulundu. Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi arasında oluşturulan projede, Çölyak rahatsızlığı raporla belirlenmiş kişiler, tespit edilen miktardaki gıda ürünlerini Manisa Büyükşehir Belediyesi Gıda Bankası’ndan karşılaması amaçlanıyor. Proje üzerinde fikir birliğine varıldığını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, projenin alt komisyonlarda kabul edildiğini Temmuz ayında yapılacak olan Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulacağını hatırlattı. Genel Sekreter Yardımcısı Genç, projenin mecliste kabulünün ardından uygulamaya konulacağını belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlamında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu gıda maddelerinin karşılanması amacıyla böyle bir proje başlattık. Proje kapsamında Çölyak rahatsızlığı raporla belirtilmiş kişiler, raporlarıyla gıda bankalarına başvurarak buradan belirlenen miktardaki kendilerine uygun ürünleri alabilecekler. Vatandaşlarımızın ulaşılması zor ve maddi külfetli olan ürünlere daha kolay ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Hastalık hakkında bilgiler verdi

Hastalık hakkında bilgiler veren Şivecan, Bilimsel olarak Glüten Enteropatisi adı verilen Çölyak hastalığında; buğday, çavdar, arpa ve yulaf proteinine karşı aşırı duyarlılık oluştuğunu; çocuklarda ishal, kusma, karın ağrısı, gelişme geriliği, iştahsızlık, zayıflama, adale erimesi, bağırsakta gaz birikimi sonucu karın şişkinliği, kansızlık ve vitamin eksikliği şeklinde görüldüğünü iletti. Şivecan, Çölyak hastalığının glütensiz diyetten başka bir tedavisinin olmadığını belirterek, her yüz kişiden birinde görülen hastalığın, 1 milyon 350 bin nüfuslu Manisa’da 475 kişide görüldüğünü söyledi. Şivecan, yaklaşık 900 kişinin de Çölyak hastası olduğunun farkında olmadığını kaydetti. Şivecan, “Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bulunduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda bir farkındalık oluşturarak rahatsızlığın bilinmesi konusunda bizlere yardımcı olmaya devam ediyor. Gıda Bankası aracılığı ile de rahatsızlığı yaşayan vatandaşlarımıza hem gıda ürünlerine ulaşması konusunda hem de maddi anlamda bir destek daha sağlamış olacak” diye konuştu.

Şivecan ziyaretin sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç’e derneğin rozetini takarak teşekkürlerini iletti.